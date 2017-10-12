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    Точка зрения

    Коррупция в Минобороны. Главные подозреваемые уже сбежали - Вакаров

    (обновлено: )23240
    Реальных результатов в расследовании хищений при закупке топлива Минобороны пока нет, НАБУ и САП впустую шумят и, как всегда, пиарятся, считает эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.
    Василий Вакаров
    Facebook Василия Вакарова

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

    Заместителю министра обороны Украины и директору департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны объявили о подозрении в причастности к растрате более 149 миллионов гривен госсредств при закупке топлива для Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

    Виталий Дейнега
    Виталий Дейнега в Facebook
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    Официально имен чиновников не называли, однако в прессе появилась информация, что подозрения были вручены замминистра обороны Игорю Павловскому и директору департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимиру Гулевичу.

    По данным следствия, весной 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов были подписаны 14 договоров на поставку топлива для техники специального назначения на общую сумму более миллиарда гривен.

    Однако уже летом без каких-либо правовых оснований заказчик и поставщик подписали ряд дополнительных соглашений о повышении цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. На основании этих договоров на счета поставщика перевели 149 миллионов 339 тысяч гривен. К преступной схеме были причастны и высшие армейские чины.

    Станет ли это дело началом в искоренении коррупции в Минобороны, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Це розуміти як початок антикорупційної чистки в армії? Чи ми поспішаємо з висновками?

    — На сьогоднішній день це поки що голослівні заяви керівника САП, а також піар-акція НАБУ. Тому що з тих матеріалів, які я зібрав і які я подивився, і отримавши інсайдерську інформацію, можу вам повідомити, що, перше, комерційна структура, з якою було укладено угоду, тобто яка є переможцем і на рахунки якої перераховані ці кошти, близько 150 мільйонів гривень, керівники цієї комерційної структури кудись втекли. Вони випарувалися, їх в Україні вже нема — ні директора, ні головного бухгалтера, тобто фігурантів основних, які могли свідчити про змову, про те, як підписувалися додаткові угоди і взагалі про весь механізм, їх вже в Україні немає. Тобто їх хтось попередив про те, що треба змиватися. Друге, ті фігуранти, які є наразі, яким, зі слів керівників САП, вже навіть підозру оголосили, заступнику міністра оборони, керівнику департаменту, вони були на роботі, до них прийшли детективи і тихенько під ручки, скажемо так, забрали до себе на допити. Третє, жодного рішення суду щодо арешту чи якоїсь там дії реально офіційної, застосованої до цих представників, немає.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    Підозру ж оголосили, це доволі офіційно?

    — Я ще раз кажу, підозра оголошується представниками САП. А от рішення про арешт, чи про затримання, чи про заставу, я маю на увазі рішення суду. Тобто суд наш — це незалежна інстанція. Поки що ці хлопці із САП і НАБУ, вони шумлять. А немає жодної ухвали суду. Коли буде обрано запобіжний захід, ми хоча б будемо знати, що запобіжний захід буде обрано відносно одного, чи двох, чи трьох фігурантів, кого саме, і за що саме, за які дії. Розумієте, виглядає так, що оця середня ланка фахівців, які працюють в Міноборони, їх НАБУ затримало, вони ж не тікали кудись, вони були на роботі, їх запросили під протокол на бесіду, вони дають покази. Тобто це поки що йде тільки перший-перший, елементарно, слідчі дії, бо досудове. Якісь факти, ми чуємо заяви, а якісь факти, хоча б якісь докази ми будемо принаймні завтра знати, коли будуть хоч якісь докази надані в суді. В тому числі і процесуальні моменти, тому що адвокати ж є, і я не чув ще жодного адвоката, і скажемо, сторони цих людей, які затримані, і я не чув їхню інформацію, що інкримінується.

    Тобто ми наразі знаємо таке: хлопці-детективи попрацювали в комп'ютері, подивилися схему, як це все відбувалося минулого року, ця операція, знайшли документ, що перераховані гроші, і от на підставі цих двох-трьох речей вони сказали, що от корупційна схема і т.д. По-перше, то чи є тут корупційна схема, чи немає? Це просто легальна оборудка, яка була зроблена, як кажуть, вся схематика Prozzoro заключається в тому, що сама схема, через програмне забезпечення, вона очевидна, її можна побачити. І детективи побачили цю схему. Добре, вона є, вона відома. Тепер прорахували гроші, добре, це друге. А от третє, що були укладені додаткові угоди і які додаткові угоди…

    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины
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    Взагалі за законодавством, слідчі громадськості звітувати під час розслідування не зобов'язані.

    — Я просто суспільству доповідаю, що інформація, яка зараз розповсюджена представниками САП і НАБУ, вона є відкрита, вона і так є, і ми її з вами можемо знати. От є процедура, от є програмне забезпечення, ми заходимо туди і самі бачимо цю інформацію. Більше, ніж ми там бачимо, ніхто суспільству зараз не сказав. Говорять, що є додаткові угоди, які були укладені. А от ким вони були укладені? Так от, перше, ким вони були укладені, тими посадовими особами, компаній три, цих посадових осіб вже нема, вони вже втекли. Документи-оригінали — теж немає їх. Кілька днів тому була інформація, що біля Кабміну, чому сюди притягують Грановського, що біля Кабміну була вкрадена автівка депутата Грановського з оригіналами якихось документів, які він ніс здавати в НАБУ. І от автівку вкрали, документи вкрали, і тому зараз і чіпляють Грановського, буцімто це ті самі документи, які могли б свідчити, чи не свідчити, був злочин, чи не було злочину. Це поки що йде такий інформаційний шум. А чи зобов'язані слідчі надавати суспільству документи — безумовно не зобов'язані, бо є таємниця слідства. Але з тих фактів, з того, що я чую зі ЗМІ, свідчить тільки одне, що детективи НАБУ поки що апелюють до суспільства тими схемами, які є на сайті Prozzoro, не більше.

    На систему Prozzoro були великі сподівання. Чи справдилися вони?

    — Перше, це пробний проект був, пілотний проект був запущений в квітні минулого року, а з серпня 2016 року вже всі державні структури повинні укладати угоди і проводити закупівлі через Prozzoro. Тобто в серпні 2017 року виповнився рік, як ця система діє в повному обсязі. Так от, за цей рік я чув настільки багато критики щодо самої системи. У двох словах: сама система, навіть розробниками говориться про те, що ми розробили прозору систему. А от як її використовують — ми за це не несемо відповідальності, ми за це не відповідаємо. Тобто прозора схема, програмне забезпечення є, воно очевидно, але в нашому суспільстві будь-яка прозора схема серед нечистоплотних людей буде працювати тільки на їх результат. Що я маю на увазі? Якщо дві особи до проведення торгів домовилися між собою, наприклад, представник Міноборони, про яких ми говоримо, і фірма — потенційний покупець, то хай там будуть і п'ять, і шість, і сім компаній, ця фірма у будь-якому випадку виграє, тому що вони, мається на увазі, представники Міноборони, будуть знати ціну закупівельну, а ця фірма буде цю інформацію знати від цих працівників Міноборони, і вона апріорі поставить саму меншу ціну, тобто вона виграє. Мова йде про змову до початку самої системи. Далі може відбуватися кілька махінацій вже після того.

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    Напомним, если НАБУ грамотно соберет доказательства в деле о коррупции в Минобороны, у них будет шанс раскрутить дело против окружения президента, которое фактически питается с "Укроборонпрома", считает основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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