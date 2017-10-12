Коррупция в Минобороны. Главные подозреваемые уже сбежали - Вакаров

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Заместителю министра обороны Украины и директору департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны объявили о подозрении в причастности к растрате более 149 миллионов гривен госсредств при закупке топлива для Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Официально имен чиновников не называли, однако в прессе появилась информация, что подозрения были вручены замминистра обороны Игорю Павловскому и директору департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимиру Гулевичу.

По данным следствия, весной 2016 года между Минобороны и победителем конкурсных торгов были подписаны 14 договоров на поставку топлива для техники специального назначения на общую сумму более миллиарда гривен.

Однако уже летом без каких-либо правовых оснований заказчик и поставщик подписали ряд дополнительных соглашений о повышении цены за единицу товара в среднем на 16% от начальной цены. На основании этих договоров на счета поставщика перевели 149 миллионов 339 тысяч гривен. К преступной схеме были причастны и высшие армейские чины.

Станет ли это дело началом в искоренении коррупции в Минобороны, в эфире радиостанции Голос столицы проанализировал эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це розуміти як початок антикорупційної чистки в армії? Чи ми поспішаємо з висновками?

— На сьогоднішній день це поки що голослівні заяви керівника САП, а також піар-акція НАБУ. Тому що з тих матеріалів, які я зібрав і які я подивився, і отримавши інсайдерську інформацію, можу вам повідомити, що, перше, комерційна структура, з якою було укладено угоду, тобто яка є переможцем і на рахунки якої перераховані ці кошти, близько 150 мільйонів гривень, керівники цієї комерційної структури кудись втекли. Вони випарувалися, їх в Україні вже нема — ні директора, ні головного бухгалтера, тобто фігурантів основних, які могли свідчити про змову, про те, як підписувалися додаткові угоди і взагалі про весь механізм, їх вже в Україні немає. Тобто їх хтось попередив про те, що треба змиватися. Друге, ті фігуранти, які є наразі, яким, зі слів керівників САП, вже навіть підозру оголосили, заступнику міністра оборони, керівнику департаменту, вони були на роботі, до них прийшли детективи і тихенько під ручки, скажемо так, забрали до себе на допити. Третє, жодного рішення суду щодо арешту чи якоїсь там дії реально офіційної, застосованої до цих представників, немає.

Підозру ж оголосили, це доволі офіційно?

— Я ще раз кажу, підозра оголошується представниками САП. А от рішення про арешт, чи про затримання, чи про заставу, я маю на увазі рішення суду. Тобто суд наш — це незалежна інстанція. Поки що ці хлопці із САП і НАБУ, вони шумлять. А немає жодної ухвали суду. Коли буде обрано запобіжний захід, ми хоча б будемо знати, що запобіжний захід буде обрано відносно одного, чи двох, чи трьох фігурантів, кого саме, і за що саме, за які дії. Розумієте, виглядає так, що оця середня ланка фахівців, які працюють в Міноборони, їх НАБУ затримало, вони ж не тікали кудись, вони були на роботі, їх запросили під протокол на бесіду, вони дають покази. Тобто це поки що йде тільки перший-перший, елементарно, слідчі дії, бо досудове. Якісь факти, ми чуємо заяви, а якісь факти, хоча б якісь докази ми будемо принаймні завтра знати, коли будуть хоч якісь докази надані в суді. В тому числі і процесуальні моменти, тому що адвокати ж є, і я не чув ще жодного адвоката, і скажемо, сторони цих людей, які затримані, і я не чув їхню інформацію, що інкримінується.

Тобто ми наразі знаємо таке: хлопці-детективи попрацювали в комп'ютері, подивилися схему, як це все відбувалося минулого року, ця операція, знайшли документ, що перераховані гроші, і от на підставі цих двох-трьох речей вони сказали, що от корупційна схема і т.д. По-перше, то чи є тут корупційна схема, чи немає? Це просто легальна оборудка, яка була зроблена, як кажуть, вся схематика Prozzoro заключається в тому, що сама схема, через програмне забезпечення, вона очевидна, її можна побачити. І детективи побачили цю схему. Добре, вона є, вона відома. Тепер прорахували гроші, добре, це друге. А от третє, що були укладені додаткові угоди і які додаткові угоди…

Взагалі за законодавством, слідчі громадськості звітувати під час розслідування не зобов'язані.

— Я просто суспільству доповідаю, що інформація, яка зараз розповсюджена представниками САП і НАБУ, вона є відкрита, вона і так є, і ми її з вами можемо знати. От є процедура, от є програмне забезпечення, ми заходимо туди і самі бачимо цю інформацію. Більше, ніж ми там бачимо, ніхто суспільству зараз не сказав. Говорять, що є додаткові угоди, які були укладені. А от ким вони були укладені? Так от, перше, ким вони були укладені, тими посадовими особами, компаній три, цих посадових осіб вже нема, вони вже втекли. Документи-оригінали — теж немає їх. Кілька днів тому була інформація, що біля Кабміну, чому сюди притягують Грановського, що біля Кабміну була вкрадена автівка депутата Грановського з оригіналами якихось документів, які він ніс здавати в НАБУ. І от автівку вкрали, документи вкрали, і тому зараз і чіпляють Грановського, буцімто це ті самі документи, які могли б свідчити, чи не свідчити, був злочин, чи не було злочину. Це поки що йде такий інформаційний шум. А чи зобов'язані слідчі надавати суспільству документи — безумовно не зобов'язані, бо є таємниця слідства. Але з тих фактів, з того, що я чую зі ЗМІ, свідчить тільки одне, що детективи НАБУ поки що апелюють до суспільства тими схемами, які є на сайті Prozzoro, не більше.

На систему Prozzoro були великі сподівання. Чи справдилися вони?

— Перше, це пробний проект був, пілотний проект був запущений в квітні минулого року, а з серпня 2016 року вже всі державні структури повинні укладати угоди і проводити закупівлі через Prozzoro. Тобто в серпні 2017 року виповнився рік, як ця система діє в повному обсязі. Так от, за цей рік я чув настільки багато критики щодо самої системи. У двох словах: сама система, навіть розробниками говориться про те, що ми розробили прозору систему. А от як її використовують — ми за це не несемо відповідальності, ми за це не відповідаємо. Тобто прозора схема, програмне забезпечення є, воно очевидно, але в нашому суспільстві будь-яка прозора схема серед нечистоплотних людей буде працювати тільки на їх результат. Що я маю на увазі? Якщо дві особи до проведення торгів домовилися між собою, наприклад, представник Міноборони, про яких ми говоримо, і фірма — потенційний покупець, то хай там будуть і п'ять, і шість, і сім компаній, ця фірма у будь-якому випадку виграє, тому що вони, мається на увазі, представники Міноборони, будуть знати ціну закупівельну, а ця фірма буде цю інформацію знати від цих працівників Міноборони, і вона апріорі поставить саму меншу ціну, тобто вона виграє. Мова йде про змову до початку самої системи. Далі може відбуватися кілька махінацій вже після того.

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Напомним, если НАБУ грамотно соберет доказательства в деле о коррупции в Минобороны, у них будет шанс раскрутить дело против окружения президента, которое фактически питается с "Укроборонпрома", считает основатель организации "Вернись живым" Виталий Дейнега.