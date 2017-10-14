Особый путь разрушения, или Тоска после провала сборной по футболу

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

В Украине давно шкварчала дискуссия о том, стоит ли сборной ехать на чемпионат мира в Россию? Мол, в самое пекло отправиться придется, в стан врага. Забавно, но дискуссия эта началась тогда, когда само участие сборной было под увесистым таким вопросом.

Теперь ситуация разрешилась. Украина проиграла дома Хорватии и летом 2018 года остается дома. И вот реакция на данное поражение некоторых болельщиков то ли трагична, то ли комична: наши хлопцы специально проиграли, чтобы не ехать в стан врага!

Солидную долю комментаторов составляют те, кто в проигрыше хорватам винят – кого? угадай политика! – ну, конечно, Владимира Путина. Причем, подается это вполне серьезно.

Но в чем реальная причина невыхода на чемпионат сборной Украины? Да, группа сборной досталась не самая легкая, но и не сложная. Достаточно, например, сравнить с группами G, где сразу Испания и Италия, или А, где Франция, Швеция и Нидерланды. На первое место, может, Украина и не претендовала, но за второе, дающее право на стыковые матчи, вполне могла побороться. Однако в итоге заняла третье, опередив, правда, не самую плохую сборную Турции.

Любопытно другое: на вершину в группе забралась сборная Исландии, крошечной страны, очаровавшей мир на прошедшем чемпионате Европы во Франции. Помните этот шедевральный футбольный успех и песню викингов на трибунах? Пожалуй, так нас удивляла лишь сборная Болгарии в 1994 году.

Исландия в футболе – это, конечно, феномен, но феномен, за которым стоит та самая кропотливая и усердная работа. Местные футбольные власти год за годом выстраивали систему – от детско-юношеских школ до клубов. Да-да, средь гейзеров и льдов исландские детки-викинги могли спокойно играть в футбол. И вот – результат.

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Есть особый знак в том, что именно с такой сборной встретилась Украина в отборе. Ведь, к сожалению, с украинской сборной – ситуация обратная. Украина и футбол в ней – как раз-таки пример того, как система постепенно разрушалась.

Да, появляются классные футболисты вроде Ярмоленко и Коноплянки, да, "Шахтер" еще в 2009 году выигрывал Кубок УЕФА (правда, благодаря деньгам Ахметова и классным бразильцам), но лакмус – это сборная, украинские игроки и украинские тренеры. А к ним тоска подступает все сильнее. Оттого и приходится натурализовывать бразильцев – своих не всегда удается набрать.

Меж тем, мы прекрасно помним – казалось бы, это происходило совсем недавно – "Динамо", которое обыгрывало "Барселону" в 1997 году и "Реал" в 1999 году, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов. Там феерили Шевченко и Ребров, Ващук и Лужный, Шовковский и Дмитрулин, Калитвинцев и Косовский. Я помню весь состав поименно, а возглавлял то "Динамо" Валерий Васильевич Лобановский, один из лучших тренеров за всю историю мирового футбола.

Откуда появились все эти люди? Да оттуда же, откуда вышли киевские "динамовцы", выигравшие Кубок кубков УЕФА в 1975 и 1986 годах. Это наследие того самого ужасного Советского Союза, который сейчас так яростно кусают в Украине, снова и снова повторяя: "Там все было ужасно, там Украину мучили и притесняли, там не было никаких достижений!" Но вот чудеса – факты говорят об обратном.

Вот вам украинский футбол. Достаточно назвать имена Блохина, Беланова, Буряка, Демьяненко, Рудакова. Украинский футбол был одним из лучших в мире! Та же история и с кино, и с театром, да и с литературой. Да, присутствовал идеологический фактор, безусловно, мешавший полноценному самостоятельному развитию, но при этом оно было, а те, кто шел вразрез с партией, творил диссидентское дело, также занимал достойное место в мировом искусстве.

С производством, сельским хозяйством – все еще более однозначно. Украина при Щербицком – почти образцовая социалистическая страна. Собственно, это и дало повод украинским сепаратистам в середине 80-х начать говорить: "Для чего нам остальной Союз, если у нас все так хорошо и мы всех кормим?"

И вот – отделились. И вот – новый светлый путь. Однако не нашли ничего лучшего, как сказать, что все былое – порочно и ужасно, а строить надо сугубо свое, индивидуальное. Мы старый мир до основания разрушим и новый создадим. К слову, это коммунистический завет-метод.

Я понимаю и частично разделяю претензии украинцев к СССР. Однако не понимаю, для чего надо было отбрасывать все, что было, не селекционировать лучшее и не развивать его в дальнейшем. Так делал, например, Китай во всех сферах. Так сделала Исландия в футбольной сфере. На уже существующем основании возводятся новые надстройки, преумножающие и развивающие существующее. Вот тогда это дает результат.

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А крики о "тяжелом наследии" и "прошлом, от которого избавляться надо" приводят только к разрушениям. Особенно, если при этом на прошлое списываются все ошибки и беды, а будущее рисуется в ванильно-розовых тонах. Вот тогда в этой схеме нет и априори не может быть места настоящему. Собственно, нынешняя Украина это ярко демонстрирует. Из мощнейшей европейской страны она усилиями горлопанов и популистов превращена в чахнущего иждивенца, с нетерпением ждущего, как диабетик инсулин, очередной западный кредит.

Да, возможно, это тот самый особый путь, о котором нам вещают "прогрессивные украинские лидеры". Но мне лично, как, думаю, и большинству украинцев, по душе тот особый путь, по которому идет, например, Исландия.

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