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    Особый путь разрушения, или Тоска после провала сборной по футболу

    (обновлено: )374100
    Уж что-что, а спортивные сайты я читаю регулярно. И реакция некоторых болельщиков Украины на невыход сборной на чемпионат мира по футболу, как говорится, изумляет. Вот где – паноптикум и веселье!
    Игроки сборной Украины перед матчем против сборной Хорватии
    ФК "Шахтер"

    Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

    В Украине давно шкварчала дискуссия о том, стоит ли сборной ехать на чемпионат мира в Россию? Мол, в самое пекло отправиться придется, в стан врага. Забавно, но дискуссия эта началась тогда, когда само участие сборной было под увесистым таким вопросом. 

    Теперь ситуация разрешилась. Украина проиграла дома Хорватии и летом 2018 года остается дома. И вот реакция на данное поражение некоторых болельщиков то ли трагична, то ли комична: наши хлопцы специально проиграли, чтобы не ехать в стан врага! 

    Матч Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"
    Прощай, Мундиаль! Как Украина проиграла Хорватии

    Солидную долю комментаторов составляют те, кто в проигрыше хорватам винят – кого? угадай политика! – ну, конечно, Владимира Путина. Причем, подается это вполне серьезно. 

    Но в чем реальная причина невыхода на чемпионат сборной Украины? Да, группа сборной досталась не самая легкая, но и не сложная. Достаточно, например, сравнить с группами G, где сразу Испания и Италия, или А, где Франция, Швеция и Нидерланды. На первое место, может, Украина и не претендовала, но за второе, дающее право на стыковые матчи, вполне могла побороться. Однако в итоге заняла третье, опередив, правда, не самую плохую сборную Турции.

    Любопытно другое: на вершину в группе забралась сборная Исландии, крошечной страны, очаровавшей мир на прошедшем чемпионате Европы во Франции. Помните этот шедевральный футбольный успех и песню викингов на трибунах? Пожалуй, так нас удивляла лишь сборная Болгарии в 1994 году.

    Исландия в футболе – это, конечно, феномен, но феномен, за которым стоит та самая кропотливая и усердная работа. Местные футбольные власти год за годом выстраивали систему – от детско-юношеских школ до клубов. Да-да, средь гейзеров и льдов исландские детки-викинги могли спокойно играть в футбол. И вот – результат.

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    Есть особый знак в том, что именно с такой сборной встретилась Украина в отборе. Ведь, к сожалению, с украинской сборной – ситуация обратная. Украина и футбол в ней – как раз-таки пример того, как система постепенно разрушалась. 

    Да, появляются классные футболисты вроде Ярмоленко и Коноплянки, да, "Шахтер" еще в 2009 году выигрывал Кубок УЕФА (правда, благодаря деньгам Ахметова и классным бразильцам), но лакмус – это сборная, украинские игроки и украинские тренеры. А к ним тоска подступает все сильнее. Оттого и приходится натурализовывать бразильцев – своих не всегда удается набрать. 

    Меж тем, мы прекрасно помним – казалось бы, это происходило совсем недавно – "Динамо", которое обыгрывало "Барселону" в 1997 году и "Реал" в 1999 году, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов. Там феерили Шевченко и Ребров, Ващук и Лужный, Шовковский и Дмитрулин, Калитвинцев и Косовский. Я помню весь состав поименно, а возглавлял то "Динамо" Валерий Васильевич Лобановский, один из лучших тренеров за всю историю мирового футбола. 

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    Откуда появились все эти люди? Да оттуда же, откуда вышли киевские "динамовцы", выигравшие Кубок кубков УЕФА в 1975 и 1986 годах. Это наследие того самого ужасного Советского Союза, который сейчас так яростно кусают в Украине, снова и снова повторяя: "Там все было ужасно, там Украину мучили и притесняли, там не было никаких достижений!" Но вот чудеса – факты говорят об обратном.

    Вот вам  украинский футбол. Достаточно назвать имена Блохина, Беланова, Буряка, Демьяненко, Рудакова. Украинский футбол был одним из лучших в мире! Та же история и с кино, и с театром, да и с литературой. Да, присутствовал идеологический фактор, безусловно, мешавший полноценному самостоятельному развитию, но при этом оно было, а те, кто шел вразрез с партией, творил диссидентское дело, также занимал достойное место в мировом искусстве. 

    С производством, сельским хозяйством – все еще более однозначно. Украина при Щербицком – почти образцовая социалистическая страна. Собственно, это и дало повод украинским сепаратистам в середине 80-х начать говорить: "Для чего нам остальной Союз, если у нас все так хорошо и мы всех кормим?"

    И вот – отделились. И вот – новый светлый путь. Однако не нашли ничего лучшего, как сказать, что все былое – порочно и ужасно, а строить надо сугубо свое, индивидуальное. Мы старый мир до основания разрушим и новый создадим. К слову, это  коммунистический завет-метод. 

    Я понимаю и частично разделяю претензии украинцев к СССР. Однако не понимаю, для чего надо было отбрасывать все, что было, не селекционировать лучшее и не развивать его в дальнейшем. Так делал, например, Китай во всех сферах. Так сделала Исландия в футбольной сфере. На уже существующем основании возводятся новые надстройки, преумножающие и развивающие существующее. Вот тогда это дает результат. 

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    А крики о "тяжелом наследии" и "прошлом, от которого избавляться надо" приводят только к разрушениям. Особенно, если при этом на прошлое списываются все ошибки и беды, а будущее рисуется в ванильно-розовых тонах. Вот тогда в этой схеме нет и априори не может быть места настоящему. Собственно, нынешняя Украина это ярко демонстрирует. Из мощнейшей европейской страны она усилиями горлопанов и популистов превращена в чахнущего иждивенца, с нетерпением ждущего, как диабетик инсулин, очередной западный кредит. 

    Да, возможно, это тот самый особый путь, о котором нам вещают "прогрессивные украинские лидеры". Но мне лично, как, думаю, и большинству украинцев, по душе тот особый путь, по которому идет, например, Исландия.

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