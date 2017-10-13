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    Корнейчук: Саакашвили вынуждает украинцев опускать руки

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    (обновлено: )35414
    Своими акциями Саакашвили лишь играет на руку Порошенко, поскольку убивает в украинцах надежду на протестное движение, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В Киеве на 17 октября запланированы несколько митингов. В частности, в партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что их лидер собирается посетить Киев и озвучить свои требования к власти.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сам экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области заявил о намерении "подвинуть" всех членов Кабмина в ходе запланированных на 17 октября митингов в Киеве.

    "Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — Ред.) отсюда", — сказал Саакашвили. 

    Политики – это люди, живущие в своем выдуманном мире, совершенно не имеющем отношение к народу, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. На такие мысли его натолкнули требования Саакашвили, с которыми тот собрался пикетировать Раду 17-го октября.

    "Отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создания антикоррупционного суда — вот ключевые из них. Ребята, вы серьезно думаете, что украинцы выйдут на улицы за такое? В нищей стране, где людей волнуют вопросы зарплат, грабительских тарифов, повышения пенсионного возраста, угроза платной медицины?" – задался вопросами эксперт. 

    Что-то не видно было никакой акции Саакашвили, когда власть пенсионный геноцид принимала, напомнил аналитик.

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    "Нет, мы понимаем, что проект Саакашвили — это подтанцовка американцев. И требует только то, что надо им. Просто опять подчеркну: Саакашвили полностью играет на руку Порошенко, окончательно убивая в украинцах даже малейшую надежду на протестное движение. Вселяет апатию. Желание окончательно опустить руки. А это то, что и надо Порошенко", – резюмировал Корнейчук. 

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука
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