Корнейчук: Саакашвили вынуждает украинцев опускать руки

РИА Новости Украина

В Киеве на 17 октября запланированы несколько митингов. В частности, в партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" сообщили, что их лидер собирается посетить Киев и озвучить свои требования к власти.

Сам экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области заявил о намерении "подвинуть" всех членов Кабмина в ходе запланированных на 17 октября митингов в Киеве.

"Мы 17 октября вернемся сюда, и народ Украины подвинет их (министров — Ред.) отсюда", — сказал Саакашвили.

Политики – это люди, живущие в своем выдуманном мире, совершенно не имеющем отношение к народу, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. На такие мысли его натолкнули требования Саакашвили, с которыми тот собрался пикетировать Раду 17-го октября.

"Отмена депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создания антикоррупционного суда — вот ключевые из них. Ребята, вы серьезно думаете, что украинцы выйдут на улицы за такое? В нищей стране, где людей волнуют вопросы зарплат, грабительских тарифов, повышения пенсионного возраста, угроза платной медицины?" – задался вопросами эксперт.

Что-то не видно было никакой акции Саакашвили, когда власть пенсионный геноцид принимала, напомнил аналитик.

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"Нет, мы понимаем, что проект Саакашвили — это подтанцовка американцев. И требует только то, что надо им. Просто опять подчеркну: Саакашвили полностью играет на руку Порошенко, окончательно убивая в украинцах даже малейшую надежду на протестное движение. Вселяет апатию. Желание окончательно опустить руки. А это то, что и надо Порошенко", – резюмировал Корнейчук.