Эксперт объяснил, почему власти не будут спешить включать отопление

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье, 15 октября, в Украине официально стартовал отопительный сезон. В Кабмине считают, оснований для роста цен на теплоснабжение — нет. Социальные объекты — школы, детсады, больницы — должны быть подключены к теплу в случае снижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд — при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток.

Вероятность подачи тепла в дома украинцев в срок спрогнозировал в эфире радиостанции Голос столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Если посмотреть прогнозы, то на следующую неделю прогнозируют достаточно высокую температуру. Поэтому темплокоммунэнерго вообще могут иметь основания сказать: ребят, мы тут по минималке даем тепло, постепенно включаем, потому что в принципе на улице тепло, все нормально и можно чуть-чуть подождать. То есть это происходит не случайно, это происходит, потому что теплокоммунэнерго в противном случае будут должны "Нафтогазу". Потому что тепло они произведут и продадут при цене, учитывая цену себестоимости 6950 грн (за тысячу кубометров — Ред.), а потом им выставят цену на газ, который они потребили, там 7900 грн к примеру или 8000 грн. Соответственно, это прямые убытки для теплокоммунэнерго, поэтому, я понимаю, что правительство готово, а вот теплокоммунэнерго совершенно не готовы к тому, чтобы рисковать и идти в слепую, не имея четких ценовых ориентиров при производстве тепла в отопительный сезон. Вот такая вот у нас очень нехорошая ситуация", — отметил эксперт.