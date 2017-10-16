Отопительный сезон в Украине: пока не для всех

"Согласно календарному плану, 15 октября в Украине начинается отопительный сезон. Социальные объекты — школы, детсады, больницы — должны быть подключены к теплу в случае понижения температуры в помещениях до 16 градусов, жилой фонд — при температуре ниже 8 градусов в течение трех суток", — говорится в сообщении.

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По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, по состоянию на сентябрь в подземных хранилищах находится 14,8 млрд м3 природного газа, что на 2,3 млрд м3 больше показателя прошлого года. Запасы угля — 1 980,5 тыс. тонн, что на 568,3 тыс. тонн больше прошлогоднего показателя.

В то же время в Кабмине подчеркивают, что обеспечение потребителей теплом и горячим водоснабжением — прямая и полная ответственность местной власти. Так же, как и формирование тарифов за потребленные энергоносители.