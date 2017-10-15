Переживаем ли суровые годы? Как народ борется с инфляцией

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Цены в Украине — как бамбук: растут только вверх, быстро и стабильно. Экономисты объясняют, что инфляция зависит от многих системных факторов, в числе которых — курс доллара и евро. Но когда мы идем в магазин и видим новые, опять переписанные ценники, хочется понимать не причины, а получить ответ на вопрос: "Когда же они перестанут расти?"

Государственная ложь

Государственная служба статистики в понедельник, 10 октября, отчиталась: потребительские цены в стране в сентябре выросли на 2%. А с начала года инфляция достигла 10,2%. При этом Нацбанк планировал, что будет не больше 8%.

Но официальные данные — сильно занижены, предупреждают эксперты. Фокус в манипулировании цифрами индекса потребительской корзины и устаревшими способами подсчета индекса. Чтобы увидеть реальный рост цен, "государственные данные" следует умножать на 2, а иногда и на 3.

"Я вам скажу, что еще никогда статистику так не фальсифицировали, как теперь…. Измерение инфляции в государстве так формируется, по таким показателям, чтобы все это не отображать. К сожалению, фраза классика, что "есть ложь, большая ложь и статистика" - сегодня в полной мере отображает нашу статистику», — говорит, ссылаясь на экономический отдел Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник.

Кризис ударил по всем

Отлично иллюстрируют состояние цен в стране расходы украинцев: если раньше они 10-15% своих доходов тратили на здоровье, отдых или просто откладывали в копилку, теперь почти все это уходит на оплату услуг ЖКХ. Цифра дошла до 34% (среднеевропейский показатель — 24%).

При этом тот же Госстат приводит изменившиеся данные структуры потребления продуктов питания. Жители страны стали есть меньше фруктов, овощей и сладостей, вместо них — картошка, хлеб и дешевое мясо. В целом на еду в среднем уходит больше половины семейного бюджета.

Тенденцию подтверждает и социология: болезненные удары кризиса ощутили на себе практически все украинцы. Как рассказывал РИА Новости Украина социолог Евгений Копатько, больше 65% граждан экономят на продуктах питания, одежде, обуви, больше чем у трети людей (33%) есть сложности с оплатой коммунальных услуг.

"Из жизни украинцев ушли ощущение безопасности и относительно оптимистический взгляд на жизнь. Раньше люди были относительно оптимистично настроены", — сообщил Копатько.

Уроки реальности

Не прибавляют оптимизма походы на рынки и в супермаркеты. 32-летний киевлянин Михаил признается, что давно не ходил в магазины на закупки: так, чтобы с длинным списком, тележкой и тремя-четырьмя пакетами в руках на выходе.

Мужчина регулярно слышал от жены, что цены растут, но сам в тему глубоко не погружался. Для чистоты эксперимента просим жену Михаила написать перечень продуктов на неделю ("а еще в выходные придут брат с будущей супругой, а значит нужны бутылка вина и тортик").

Список — стандартный, без изысков: молоко, хлеб, сыр, по килограмму гречки, риса и макарон. Из мясного — куриное филе. Овощи — огурцы, картошка и кабачки. Бутылка подсолнечного масла, двухсотграммовый брусок сливочного. Триста граммов печенья, бутылка кефира ("раньше был литр, теперь — 900 граммов"), пачка чая.

Кассир озвучивает сумму: 684 гривны. По лицу Михаила понимаю, что ожидал он другого.

Выходим на улицу, он утыкается в чек. Делится впечатлениями.

"Помню старые цены: филе (куриное) — около 60 гривен, сейчас почти 100; сыр хороший брал за 110-120 — теперь 160, а дешевле — какие-то молочные продукты, а не сыр. Вино покупал за 95, теперь оно же — 140. А яблоки по 27 гривен меня добили", — рассказывает мужчина.

На вопрос, что будет делать, выбирает из двух вариантов.

"Или меньше тратить, или больше зарабатывать. Попробую оба способа. А, и надо будет перед женой извиниться: не верил, что цены так выросли", — виновато улыбается Михаил.

Кто что умеет

Искать вторую работу или хотя бы подработку — нормальное состояние для многих украинцев сегодня. Помимо проверенных временем методик (пенсионеры идут в вахтеры, сторожи, ночные охранники; молодежь — раздавать листовки или расклеивать объявления) появляются новые: платят за умения.

Если ты мужчина и умеешь делать что-то по дому — регистрируйся на бирже, указывай свои навыки и жди звонков от клиентов. Таких "мужей на час" только в столице — тысячи. Заехать после основной работы починить проводку, поменять кран или собрать мебель и получить за это оговоренный гонорар: схема работает и весьма успешно.

Популярным остается репетиторство. Особенно в ходу относительно редкие языки: китайский, португальский, арабский. Традиционно подтягивают школьников — перед экзаменами или после болезней, когда ребенок пропустил тему. Упростилась и технология: предподавать можно по Skype, а деньги получать на банковскую карту.

У кого есть свое авто — таксуют по вечерам. А весельчаки и балагуры ждут новогодних праздников — борода, красный колпак и мешок с подарками на плечо и вперед: дарить радость детям.

Копить и откладывать

Второй путь — тратить меньше, экономить больше — сегодня далеко не для всех.

"Раньше откладывала каждый месяц, после зарплаты, по 2500 гривен, — описывает свой опыт жительница Николаева Елена, работающая менеджером в интернет-магазине. - Но уже почти 8 месяцев копилка не пополняется: за коммуналку плачу больше, цены растут, все деньги расходятся. Чтобы экономить, мне нужен какой-то четкий ориентир, на что: квартира, машина… Но сколько на них нужно копить, если я могу откладывать, например, 40 долларов в месяц? Когда думаю об этом, становится грустно и вся мотивация пропадает".

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Депозиты в банках, добавляет женщина, — тоже не выход.

"Гривневый депозит съест инфляция, тем более доверия к банкам, честно говоря, очень мало", — признается Елена.

Впрочем, у украинцев — большой запас "живучести", приспосабливаемости к обстоятельствам, говорит она.

"Мы пережили 90-е. Я их помню плохо, маленькой была, но по рассказам родителей можно понять, что было за время. А теперь переживаем тяжелые 10-е. А легкие времена — ну, может, когда-нибудь наступят", — пытается улыбнуться женщина.