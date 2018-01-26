4G: интерес Ахметова и пиар власти + повышение мобильных тарифов

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Развитие связи затягивают чиновники

31 января Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) продаст на торгах радиочастоты для запуска мобильной связи четвертого поколения — 4G. Однако воспользоваться связью нового поколения смогут немногие. В Украине 66% зарегистрированных в сетях мобильных операторов телефонов — смартфоны, но при этом поддерживают мобильную связь четвертого поколения (4G) только 25-30% смартфонов. Таким образом, только 16,5% абонентов украинских мобильных операторов могут технически пользоваться 4G.

Стоит отметить, что Украина занимает последние места по средней скорости мобильного Интернета. По данным глобального индекса Speedtest, Украина находится на 109 месте из 122 стран, присутствующих в рейтинге. Так, средняя скорость украинского мобильного интернета составляет 8,46 Мегабит в секунду при скачивании (download), и 2,39 Mbps при загрузке (upload), что даже ниже, чем в Гане и Лаосе.

Причин для этого несколько. Во-первых, мобильные операторы не готовы вкладывать большие деньги в развитие новой инфраструктуры, поскольку в условиях массовой бедности количество пользователей, готовых платить за скоростной мобильный Интернет невелико. Во-вторых, государство годами затягивало с выдачей лицензий на радиочастоты, поскольку они были якобы нужны Министерству обороны. Стоит отметить, что в европейских странах лицензии на связь третьего поколения начали выдавать еще в 2000 году! В результате, даже наши соседи всего за несколько лет обогнали нас по скорости внедрения 3G и 4G-связи.

Три года назад состоялся аукцион по продаже лицензий 3G-связи. Мобильный оператор "Астелит" (бренд life:)) выиграл первый лот (1920-1935, 2 110-2 125 МГц) на сумму 3,3 млрд грн. Второй лот (1950-1965, 2140-2165 МГц) приобрела компания "МТС-Украина" (ныне Vodafone) за 2,7 млрд гривен. Третий лот (1965-1980/2155-2170 Мгц) по стартовой цене 2,70 млрд гривен купил "Киевстар".

Затраты легли на пользователя

Победители тендера должны были обеспечить показатели качества услуг мобильной связи на территориях всех населенных пунктов с населением более 10 тыс. человек в течение двух-шести лет. Все это время операторы вкладывали миллионы гривен в развитие 3G-связи, создавая инфраструктуру с нуля.

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Свои затраты они постепенно перенесли на потребителя. Мобильные операторы подняли треть своих тарифов на 10-30%, отменив самые экономные. Пользователей добровольно-принудительно стали переводить на 3G-тарифы, даже если они этого н хотели, или их "трубки" были к этому не приспособлены.

Потратив немалые средства на 3G-инфраструктуру, операторы не готовы раскошеливаться на новые затраты, поскольку не окупили еще прежних расходов.

На торги по 4G будут выставлены 80 МГц радиочастот в низколиквидном диапазоне 2500-2700 МГц, что не совсем устраивает покупателей.

"Я думаю, что сейчас огромного спроса на 4G-лицензии среди операторов точно нет. Мало того, тот спектр частот, который предложен операторам по 4G, он не является драйвером, на нем точно не будут строить какие то глобальные сети в масштабах Украины. Я думаю, что скорее всего, был проведен переговорный процесс для того, чтобы показать, что в Украине идет строительство 4G. Его будет внедрять в тех местах, где больше всего использует 3G для того, чтобы разгрузить сети 3G в первую очередь. В этом диапазоне точно не будет строиться инфраструктура в селах, в районах, вдоль дорог из-за больших затрат", — заявил РИА Новости Украина глава правления Интернет-ассоциации Украины Федиенко.

По его словам, операторы пока вряд ли перенесут свои затраты на пользователей, поскольку сами не планируют крупных расходов.

"Все ждут лицензий на 1,8 Ггц. Все операторы технически готовы включить связь 4G в этом диапазоне, потому что их сети на 2G технически работают в этом диапазоне. Ни надо антенн, не надо кабелей, ничего строить не надо. А вот в случае работы в диапазоне 2,6 Ггц для покрытия всей страны нужно покупать оборудование, антенны, все это нужно возводит заново. Поэтому операторам мобильной связи конечно же выгодней купить лицензии на 1,8 Ггц, потому что это более массовый сегмент, чем 2,6 Ггц. 4G вероятно, что запустят по лицензионным условиям, но он не будет массовым", — отметил Федиенко.

По его словам, в случае массового внедрения 4G в диапазоне 2,6 Ггц операторы понесут огромные расходы, возможно на уровне, которые они понесли в 2015-2017 годах, когда внедряли 3G. К этому они не готовы.

Интерес Ахметова

Однако очередной "путь в Европу" не был бы таким интересным для властей, если бы не корыстный интерес. 80 МГц радиочастот, которые планируется продать мобильным операторам, государство сдавало в аренду компании "ММДС-Украина", которая принадлежит олигарху Ринату Ахметову. Компания получит за переуступку прав огромную компенсацию в размере 500 млн грн. Ее оплатят мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone-Украина" и lifecell, которые будут участвовать в конкурсе. Размер компенсации в 147 раз больше суммы, которую "ММДС-Украина" оплатила за пользование радиочастотами за все время своего существования.

По данным СМИ, НКРСИ руководитель НКРСИ Александр Животовский и члены комиссии могли внести изменения в план конверсии, отклонить расчеты ее стоимости или снизить стоимость. Вместо этого они согласовали почти максимальную сумму компенсации — 500 млн грн. Кроме того, чиновники проигнорировали тот факт, что ахметовская "ММДС-Украина" не использует частоты годами. За пользование 1 МГц она платила в 65 раз меньше, чем будут платить мобильные операторы: 45,83 грн в месяц против 3 000 грн. Сами расчеты по сумме компенсации НКРСИ почему то засекретила.

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"До того, как Петр Порошенко назначил Александра Животовского главой НКРСИ, будущий "связист" работал начальником отдела инвестиционной деятельности в созданной главой Нацбанка Валерией Гонтаревой компании по управлению активами Investment Capital Ukraine — ICU", — отмечает "Экономическая правда".

По мнению мобильных операторов, комиссия намерено решила продать неликвидные частоты для того, чтобы заработал Ахметов и представители власти. В таком случае 4G будет работать только в центральных частей крупных городов — Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, тогда как большая часть стране будет лишена доступа к связи четвертого поколения.