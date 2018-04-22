Бюджетная резолюция Кабмина. Устенко: уже никто не верит в рост экономики

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Этот документ готовится Министерством финансов совместно с Министерством экономического развития и торговли и определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на 2019 год. С бюджетной резолюции начинается бюджетный процесс.

Итак, согласно правительственному документу, в 2019 году ожидается рост ВВП на 3,6%, инфляция на уровне 6,5%, рост цен производителей на 7,2%. Курс гривны — 30 гривен 50 копеек за доллар. Безработицу правительство видит в следующем году на уровне чуть менее 9%. При этом предельный размер госдолга — 56% ВВП.

В 2020 году прогнозируется незначительный рост ВВП и снижение инфляции. Курс гривны — 31 гривна 40 копеек/долл. Прогноз на 2021 год еще более оптимистичен.

Согласно ожиданиям Кабмина, прожиточный минимум в 2019 году будет расти трижды. Так, с января он составит 1853 гривны, с июля — 1936 гривен, с декабря — 2011 гривен.

Бюджетную резолюцию в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

Объясните, что такие показатели означают для каждого из нас?

— Несколько таких тезисов. Первый состоит в том, что, похоже, даже Кабмин не очень-то верит в наш ускоренный рост, и в следующем году ожидается рост на уровне 3,6%. К слову сказать, я ставлю это под большое сомнение, но в принципе, 3,6% — это ниже как минимум на 0,5%, по сравнению с ростом мировой экономики, который прогнозируется в следующем году МВФ. Учитывая то, что мы с вами в 2014-2015 году упали почти на 17%, потом отвоевали чуть больше чем 2% в 2016 году, приблизительно столько же в 2017 году, при самом изумительном раскладе получим 3% роста в этом году, и в следующем году еще 3,6%, мы все время отстаем, мы все еще находимся на уровне ниже уровня 2013 года, и мы больше отстаем от мировой экономики. Их поезд вырвался вперед, и за 2016-2017 и текущий 2018 год пока мы тянемся за скоростью чуть выше, чем 2,5% в среднегодовом измерении, они растут на 1,5% больше каждый год. То есть за три последних года наше отставание будет на уровне практически 5%, это по аналогии с детскими задачками: поезд их находится на пять километров впереди по сравнению с нами. И в следующем году, когда мировая экономика будет расти снова на 0,5% выше, чем мы, это значит что наше отставание просто увеличится, поэтому не стоит радоваться росту в 3,6%. Этот рост будет означать, что мы с вами будем все равно оставаться самой бедной страной Европы, каковыми мы сейчас и являемся, если исключить Молдову из этого списка.

А что делать в таком случае?

— Выход один — это обеспечивать более высокие темпы экономического роста. Такого роста, который позволил бы эффективно бороться с бедностью, такого роста, который бы позволил остановить колоссальные миграционные процессы с территории Украины. По различным оценкам, от 5 до 10 миллионов человек из Украины находится за пределами страны в виде трудовых мигрантов, и только глупец может думать по поводу того, что наши трудовые мигранты это хорошо, потому что они перечисляют так называемые ремитенсы к нам — это перечисления от заробитчан — которые вроде бы как дают возможность поддерживать относительно такую… не скажу курсовую стабильность, но дают возможность перекрывать необходимость во внешнем финансировании.

Что касается экономических параметров, макроэкономических, которые поставлены в государственный бюджет, у меня вызывает тоже определенные опасения, например, уровень инфляции на следующий год — 6%. Во-первых, я бы обратил внимание на то, что на протяжении последних нескольких лет прогнозный уровень инфляции был как минимум в полтора раза ниже, чем реальный, фактический уровень инфляции. Если вы возьмете уровень инфляции за 2015-2017 года и введете туда прогнозную инфляцию на текущий 2018 год, вы увидите, что потребительские цены выросли в 2,5 раза. Поэтому, когда я вижу уровень инфляции в 6,5%, у меня вообще возникает вопрос, каким это таким образом было так четко посчитано. Я понимаю, что можно прогнать так называемые экономикометрические модели, которые будут давать четкие цифры, но экономикометрические модели — это больше для аналитиков, нежели для Кабмина.

А как вообще формируется перспектива на три года, вот такие показатели? В правительстве говорят, что они, возможно, будут корректироваться в зависимости от изменения ситуации, но как это можно так просчитать, до таких мелочей — на три года вперед? РИА Новости | Перейти в фотобанк Без программы МВФ Украину ждет дефолт - экономист

— Как правило, чем дальше ты находишься в своей перспективе прогнозной, тем более неточный у тебя будет прогноз. Поэтому, как правило, прогноз, который стоит на ближайший год, он будет более четким, чем прогноз на три года от теперешнего момента. Тут есть масса факторов. Например, что будет с политикой НБУ? Она будет продолжать оставаться такой жесткой монетарной политикой как сейчас, тогда правильно надо пытаться внедрять такие механизмы, например, как кредитные союзы, за которые голосует или пытается внедрить в жизнь финансовый банковский комитет ВРУ, который Сергей Рыбалко возглавляет. И вот они там это разрабатывали длительный период времени. Смотрите, если у нас такая жесткая монетарная политика, нам надо как-то стимулировать развитие среднего и малого сектора бизнеса, у них нет возможности получать кредиты, пусть люди пытаются обращаться в кредитный союз. Ответим на вопрос: им удастся это реализовать или нет? Мы должны с вами ответить на вопрос: а у нас притоки прямых иностранных инвестиций в страну будут активными или нет?

Я понимаю, что по этому макроэкономическому прогнозу, я представляю себе так, насколько я смог быстро, навскидку пересчитать, речь идет о возможном притоке прямых иностранных инвестиций в следующем году в три миллиарда долларов. Но кто сказал, что это будет три миллиарда? У нас были два года в нашей новейшей экономической истории, когда мы с вами получали в годовом измерении по 10 миллиардов долларов, а был прошлый год, когда мы получили 2,5 миллиарда долларов. Кто сказал, что это будет три миллиарда? Я к тому, что чем дальше ты находишься от сегодняшнего дня, тем сложнее тебе спрогнозировать. Есть огромное количество факторов риска. Но самый большой фактор риска, что следующий год — это пик политического цикла, а на пике политического цикла возможны разные расшатки ситуации, и даже в более цивилизованных странах не очень-то стоит доверять экономическим расчетам политиков, а в Украине это в частности.

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Напомним, заслуженный экономист Украины Игорь Полховский ранее подчеркнул, что в то время как власть прогнозирует рост ВВП, население начинает доставать из-под матрасов отложенные на черный день деньги, и живет от зарплаты до зарплаты.