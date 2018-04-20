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    Нацбанк обвинил погоду в медленном росте ВВП Украины

    (обновлено: )27402
    В отчете Национального банка Украины говорится, что в первом квартале 2018 года рост реального валового внутреннего продукта достиг 2,3 процента. НБУ считает плохую погоду сдерживающим фактором для роста ВВП.
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    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2018 года в годовом измерении (к аналогичному кварталу прошлого года), по оценкам Национального банка, составил 2,3%, сообщается в отчете национального регулятора.

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    По его данным, экономическая активность в реальном секторе экономики в начале года демонстрировала оживление благодаря увеличению доходов населения, а также сохранению благоприятной внешней конъюнктуры.

    "В то же время, в конце первого квартала сдерживающим фактором стали сложные погодные условия. Несмотря на это, рост ВВП в первом квартале 2018 года, по оценкам НБУ, составил 2,3% в годовом измерении", — говорится в отчете.

    Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2018 год с заложенным в нем дефицитом 2,4% ВВП и планируемым ростом экономики на 3% и инфляцией в 9%. А расходы на оборону и безопасность, в частности, в бюджете заложены на уровне 5% ВВП, или 5,8 миллиарда долларов.

    По прогнозу МВФ, в 2018 году рост ВВП Украины ожидается на уровне 3-3,5%, по прогнозу ЕБРР — на уровне 3%.

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    Ранее также Национальный банк Украины увеличил прогноз инфляции в Украине на текущий год до 8,9% с 7,3%.

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