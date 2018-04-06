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    Экономика

    Минэкономики обновило прогноз роста ВВП Украины

    (обновлено: )32507
    По данным ведомства, в следующем году рост ВВП незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится - до 3,3%.
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    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. 

    Экономический эксперт Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Скаршевский: Гройсман помалкивает о росте долларового ВВП Украины
    Рост ВВП Украины в этом году ожидается на уровне 3,2% при инфляции 9,7%,  говорится в  консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли.

    По данным ведомства,  в следующем году рост незначительно замедлится до 3,1%, а в 2020 несколько ускорится — до 3,3%.

    В сентябре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП Украины в этом году на 3% при инфляции 8%, в 2019 году — на 3,6% при инфляции 5,9% и в 2020 году — на 4% при инфляции 5%.

    Теперь, по их усредненным оценкам, инфляция в следующем году составит 8%, в 2020 году — 6,8%.

    Ранее стало известно, что соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам 2017 года сократилось до 71,8% в 2017 году с 80,9% в 2016 году; рост ВВП по итогам 2017 года составил 2,5%.

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