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    Экономические вызовы для следующей власти: долги, транзит, инфраструктура

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    Количество одних только экономических, не говоря о политических и социальных, вызовов таково, что следующая власть в Украине закончит свою каденцию с рейтингами ниже уровня статистической погрешности.
    Флаг Украины над зданием Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

    Украина все годы своей независимости накапливала государственный долг, однако ряд тенденций, имевших место с 2014 года, дают все основания говорить о переходе в иную "весовую категорию", только за 2017 год госдолг вырос на $6 млрд, до $77 млрд. Отныне Украина фактически оказалась в малопочетном клубе со странами глобальной периферии, которые, в сущности, никогда не смогут рассчитаться со своими долгами. А это, в свою очередь, как показывают исследования так называемой "школы зависимости", выполненные на латиноамериканском "материале" еще в 1960-ых годах, ведет к безнадежному отставанию страны и "развитию неразвитости" (именно так называлась программная статья представителя этой группы экономистов Андре Гундера Франка).

    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Северный поток-2" и ГТС Украины: что выгоднее ЕС?

    На днях министерство финансов Украины опубликовало информацию о том, что в ближайшие 28 лет (2018-2045 гг) объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу составит внушительную сумму в 3,045 триллиона гривен (около $117 млрд по сегодняшнему курсу). То есть, среднегодовой платеж по погашению и обслуживанию госдолга составит 108,75 млрд грн, притом расчет исходит из того, что государство больше не возьмет в долг ни копейки ни на внутреннем, ни на внешнем рынке заимствований, что выглядит более чем утопично.

    Наибольшая нагрузка на госфинансы придется на следующий политический цикл 2019-2024 годов, когда необходимо будет выплатить в общей сложности 1,354 млрд грн (820 млрд грн по внешним долгам); до конца же этого года по внешним долгам необходимо заплатить $3,8 млрд.  При этом, с 2021 года вступает в силу печально известные "условия Яресько", согласно которых Украине придется выплачивать в год дополнительные минимум $1,25 млрд в течение 20 лет, если ежегодный рост ВВП будет превышать 3%. В свою очередь, 3% – это примерный уровень ежегодного роста мировой экономики, следовательно, при лучших раскладах Украина по сравнению с соседними странами будет сохранять малопочетный статус-кво в части экономического отставания.

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    В общем-то, с учетом сложившейся экономической ситуации рассчитаться по накопленным долгам невозможно – их можно лишь бесконечно реструктуризировать на все более выгодных для кредиторов условиях. Нет, конечно, существует опыт Саудовской Аравии, где не так давно под предлогом борьбы с коррупцией, под угрозой уголовного преследования, у местных богачей изъяли порядка $100 млрд для пополнения оскудевшей казны королевства, но Украина явно не тот случай. Использование капиталов украинских олигархов в интересах страны упирается в политэкономическую природу правящего послемайданного режима, который слишком уж напоминает режимы в странах периферийного капитализма, где государство было приватизировано крупнейшими магнатами и становилось заложником их постоянной внутривидовой конкуренции (еще одна аналогия с той же Латинской Америкой – преимущественно аграрный характер этой периферийно-капиталистической олигархии). 

    Директор центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов
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    Если же по итогам ближайших выборов украинская власть не станет более субъектной и не сумеет добиться пересмотров условий ранее заключенных кредитных соглашений, то не исключено, что придется снимать мораторий и открывать земельный рынок в пользу транснационального капитала. Процесс же распродажи иных госактивов будет продолжаться в любом случае.

    Долговая нагрузка, заметим, не единственный вызов с которым столкнется новая (либо "новая-старая") украинская власть. Количество одних только экономических, не говоря о политических и социальных, вызовов таково, что следующая власть наверняка закончит свою каденцию с рейтингами ниже уровня статистической погрешности. 

    Сейчас на всех международных площадках Киев педалирует вопрос блокирования строительства газопровода "Северный поток —2" ("СП-2"), который вкупе с "Турецким потоком" лишит Украину львиной доли транзитной ренты в виде $1,5-2 млрд. Однако Еврокомиссия (ЕК) не может запретить строительство нового газопровода, так как это противоречит энергетической политике ЕС, нацеленной в том числе на увеличение количества маршрутов доставки энергоносителей. ЕК может разве что вводить ограничения на использование мощностей "СП 2" для поставщика в лице "Газпрома", что предусмотрено Третьим энергопакетом. Хотя, как показывает, например, опыт эксплуатации газопровода OPAL (продолжение первой ветки "Северного потока" по суше), в случае форс-мажоров или наступления холодов ЕК снимает ограничения на загрузку данного трубопровода.

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    Следующий очевидный вызов – окончание проектных эксплуатационных сроков отечественных АЭС и ТЭС, что рискует обернуться дефицитом энергогенерирующих мощностей и, соответственно, требует существенных затрат. Так, 11 из 15 блоков АЭС отработали более 30 лет, а за постсоветские годы в эксплуатацию было введено всего три блока (притом начинали строиться они еще в советскую эпоху); за годы независимости не построено ни одного блока ТЭС (согласно отчета НКРЭКУ, общий срок работы 77 из 83 блоков тепловых электростанций превысил предельное значение для эксплуатации такого оборудования).

    Найдутся ли ответы у правящего класса Украины на накопленный пласт проблем, покажет следующий политический цикл.

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