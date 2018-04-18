Экономические вызовы для следующей власти: долги, транзит, инфраструктура

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Украина все годы своей независимости накапливала государственный долг, однако ряд тенденций, имевших место с 2014 года, дают все основания говорить о переходе в иную "весовую категорию", только за 2017 год госдолг вырос на $6 млрд, до $77 млрд. Отныне Украина фактически оказалась в малопочетном клубе со странами глобальной периферии, которые, в сущности, никогда не смогут рассчитаться со своими долгами. А это, в свою очередь, как показывают исследования так называемой "школы зависимости", выполненные на латиноамериканском "материале" еще в 1960-ых годах, ведет к безнадежному отставанию страны и "развитию неразвитости" (именно так называлась программная статья представителя этой группы экономистов Андре Гундера Франка).

На днях министерство финансов Украины опубликовало информацию о том, что в ближайшие 28 лет (2018-2045 гг) объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу составит внушительную сумму в 3,045 триллиона гривен (около $117 млрд по сегодняшнему курсу). То есть, среднегодовой платеж по погашению и обслуживанию госдолга составит 108,75 млрд грн, притом расчет исходит из того, что государство больше не возьмет в долг ни копейки ни на внутреннем, ни на внешнем рынке заимствований, что выглядит более чем утопично.

Наибольшая нагрузка на госфинансы придется на следующий политический цикл 2019-2024 годов, когда необходимо будет выплатить в общей сложности 1,354 млрд грн (820 млрд грн по внешним долгам); до конца же этого года по внешним долгам необходимо заплатить $3,8 млрд. При этом, с 2021 года вступает в силу печально известные "условия Яресько", согласно которых Украине придется выплачивать в год дополнительные минимум $1,25 млрд в течение 20 лет, если ежегодный рост ВВП будет превышать 3%. В свою очередь, 3% – это примерный уровень ежегодного роста мировой экономики, следовательно, при лучших раскладах Украина по сравнению с соседними странами будет сохранять малопочетный статус-кво в части экономического отставания.

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В общем-то, с учетом сложившейся экономической ситуации рассчитаться по накопленным долгам невозможно – их можно лишь бесконечно реструктуризировать на все более выгодных для кредиторов условиях. Нет, конечно, существует опыт Саудовской Аравии, где не так давно под предлогом борьбы с коррупцией, под угрозой уголовного преследования, у местных богачей изъяли порядка $100 млрд для пополнения оскудевшей казны королевства, но Украина явно не тот случай. Использование капиталов украинских олигархов в интересах страны упирается в политэкономическую природу правящего послемайданного режима, который слишком уж напоминает режимы в странах периферийного капитализма, где государство было приватизировано крупнейшими магнатами и становилось заложником их постоянной внутривидовой конкуренции (еще одна аналогия с той же Латинской Америкой – преимущественно аграрный характер этой периферийно-капиталистической олигархии).

Если же по итогам ближайших выборов украинская власть не станет более субъектной и не сумеет добиться пересмотров условий ранее заключенных кредитных соглашений, то не исключено, что придется снимать мораторий и открывать земельный рынок в пользу транснационального капитала. Процесс же распродажи иных госактивов будет продолжаться в любом случае.

Долговая нагрузка, заметим, не единственный вызов с которым столкнется новая (либо "новая-старая") украинская власть. Количество одних только экономических, не говоря о политических и социальных, вызовов таково, что следующая власть наверняка закончит свою каденцию с рейтингами ниже уровня статистической погрешности.

Сейчас на всех международных площадках Киев педалирует вопрос блокирования строительства газопровода "Северный поток —2" ("СП-2"), который вкупе с "Турецким потоком" лишит Украину львиной доли транзитной ренты в виде $1,5-2 млрд. Однако Еврокомиссия (ЕК) не может запретить строительство нового газопровода, так как это противоречит энергетической политике ЕС, нацеленной в том числе на увеличение количества маршрутов доставки энергоносителей. ЕК может разве что вводить ограничения на использование мощностей "СП 2" для поставщика в лице "Газпрома", что предусмотрено Третьим энергопакетом. Хотя, как показывает, например, опыт эксплуатации газопровода OPAL (продолжение первой ветки "Северного потока" по суше), в случае форс-мажоров или наступления холодов ЕК снимает ограничения на загрузку данного трубопровода.

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Следующий очевидный вызов – окончание проектных эксплуатационных сроков отечественных АЭС и ТЭС, что рискует обернуться дефицитом энергогенерирующих мощностей и, соответственно, требует существенных затрат. Так, 11 из 15 блоков АЭС отработали более 30 лет, а за постсоветские годы в эксплуатацию было введено всего три блока (притом начинали строиться они еще в советскую эпоху); за годы независимости не построено ни одного блока ТЭС (согласно отчета НКРЭКУ, общий срок работы 77 из 83 блоков тепловых электростанций превысил предельное значение для эксплуатации такого оборудования).

Найдутся ли ответы у правящего класса Украины на накопленный пласт проблем, покажет следующий политический цикл.