Блокировка "Северного потока-2": Украина имеет право голоса

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Депутаты Европейского парламента поддержали изменения в газовую директиву, которая должна помешать строительству российского газопровода "Северный поток-2".

К тому же против этого строительства выступают американские сенаторы. То есть позиции Еврокомиссии и политиков в США совпали.

Что послужило предпосылкой изменений в законодательстве ЕС, и как это может повлиять на международные отношения, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ці рішення можуть позначиться на Україні, чи буде "Газпром" поступливішим в майбутніх переговорах щодо транзиту газу з 2019 року, як вважаєте?

— У "Газпромі" точно не збираються припиняти будівництво "Потоку", вірніше, воно ще і не починалося, зараз йдуть якраз дискусії, баталії навколо того, в якому вигляді він буде побудований, і яким чином цьому можна завадити з боку тих чи інших країн, тому що ми знаємо, що Німеччина фактично не просто виступає за цей "Потік", вона його зараз лобіює, і тому рішення європарламентарів щодо внесення змін до директив достатньо важливо для Єврокомісії. Тут я зазначу, що ці правки були внесені якраз за ініціативи Єврокомісії, фактично ми бачимо, що до цього моменту, і тут є певне перебільшення у нас в країні, що в Європі можуть заборонити будівництво "Потоку". Ні, не можуть, тому що це бізнес-проект, і в принципі, до цього моменту Єврокомісія зробила все, що могла. Тобто вона фактично не визнала цей "Потік" пріоритетним для ЄС, і зараз внесла правки, які дійсно можуть заблокувати будівництво "Потоку", тому що згідно з правками, положення третього енергопакету поширюються і на підводні морські трубопроводи, до цього вони не поширювалися, тому до цього Єврокомісія могла висловлювати своє незадоволення, занепокоєння і все.

Зараз, оскільки законодавство буде поширено і на ці потоки… і тут виходить достатньо серйозна ситуація для "Газпрому", бо він таким чином має вийти з проекту, забрати свої гроші і в принципі втратити контроль над трубою. Безумовно, технічно це можна якось вирішити, але є ще один пункт, це те, що цим газопроводом можуть користуватися треті країни. Тобто умовно буде побудований "Потік", і та ж Норвегія скаже: о, а я теж хочу скористатися. І ніхто не зможе їй заборонити це робити. І таким чином "Газпромом" втрачається інтерес в будівництві цього "Потоку". Більше того, американці б'ють з іншого боку, вони говорять, це заява Держдепу, тобто це навіть вище ніж сенатори, і вони кажуть, що можуть ввести санкції проти тих компаній, які беруть участь в будівництві. Таким чином, вони фактично відлякують інвесторів, створюють достатньо серйозний і неприйнятний фон для того, щоб інвестувати в проект. І це може якщо не заблокувати повністю, то серйозно відтермінувати будівництво "Потоку", і вочевидь, що таким чином в 2019 році "Газпрому" доведеться говорити з Україною, тому що навіть якщо зараз почати будівництво, вочевидь за рік це не станеться, а зараз ситуація підвисла в повітрі, і фактично так доведеться говорити з Україною щодо того, яким чином транспортувати.

Поки що Росія не збирається говорити з Україною про продовження контракту.

— Поки що ні, по-перше, це для Росії завжди було таке політичне, геополітичне питання. Але згадаймо, Росія завжди починала говорити з Україною десь, коли наближалися терміни. Фактично ситуація вже горіла. Єдина відміна, тому що раніше мова йшла про постачання газу, і це питання було пожежонебезпечним для України, тому що вона могла залишитися без російського газу, а «Газпром» фактично був монополістом у постачанні газу до України, і тут дійсно "Газпром" міг би диктувати свої умови. Зараз ситуація дзеркальна: фактично Україна отримує газ із ЄС, вона не залежить від підписання контракту на постачання з "Газпромом", але "Газпром" буде змушений говорити з Україною про транзит, і тут Україна може виставляти вже свої умови. І тут, я думаю, для «Газпрому» було би якраз більш розумно починати розмову заздалегідь, тому що чим ближче до того моменту, тим буде складніше.

Чи можливий в майбутньому "відкат" ситуації, скажімо, в разі потеплішання відносин ЄС з Росією?

— Навряд чи відкат в законодавстві відбудеться, і це дійсно проблема для "Газпрому". Я повторюсь, що технічно можна з російської точки зору придумати і створити якусь компанію, яка не залежна від "Газпрому", і керувати. Але тут питання в тому, що те, що відбулося, воно фактично закладається на достатньо тривалий час, тому що є така інвестиційна пам'ять, і всі рішення відбуваються досить довго. Але поки що дійсно досить важко очікувати, що відносини між Росією і Європою найближчим часом покращаться. Особливо якщо взяти до уваги кризу у відносинах Британією, яка хоча і пішла на Брекзіт, але ми бачимо, наскільки достатньо плотно та серйозно підтримують країни ЄС, в першу чергу Франція і Німеччина Британію.

Який вплив США на будівництво газогонів до країн ЄС? Чи достатньо цього впливу зараз, аби реально заблокувати будівництво "Північного потоку-2"? Бо в.о. заступника держсекретаря з публічної дипломатії Хізер Нойерт заявила: "Ми ясно дали зрозуміти, що фірми, які працюють в секторі експорту російської енергії, можуть, якщо вони задіяні в такому бізнесі, піддатися санкціям".

— Так, я повторюсь, що таким чином вони фактично створюють серйозну напругу для інвесторів, які десять разів подумають про те, чи йти в такий проект. Але тут є ще один нюанс. Справа в тому, що тут замішані великі гроші, тому що інші плани США — постачати свій скраплений газ до Європи. Фактично вони виступають як конкуренти російського газу, тому тут ситуація для Росії набагато більш серйозна, ніж раніше.

Як визначатимуть, хто задіяний в такому бізнесі? Кого можуть піддати санкціям? А Україна може вважатися, бо вона теж по суті експортує, транспортує російську енергію?

— Там мова йде в першу чергу про "Північний потік-2", а це ГТС України, вона діє на підставі тривалих угод. І тому, я думаю, що якраз це в першу чергу направлено проти того, щоб розширювати російські потоки. І тут маленька ремарка: Німеччина, яка лобіює розширення російського транзиту, подивіться, вона теж переслідує свої геополітичні інтереси в першу чергу, а не російські, як достатньо часто говорять, бо таким чином вона хоче замкнути на себе російський транзит. І вже потім із Росією говорити з позиції сили. До речі, це вже відбулося, коли було прийнято рішення про реверс газу до України, «Газпром» намагався вплинути на Німеччину, йому просто відмовили.

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Напомним, эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко в эфире "ГС" предостерег, что "Северный поток-2" может окончательно подорвать экономику Украины. Он также отметил, что запуск газопровода никак не скажется на риторике Германии в переговорах в "нормандском формате".

А, по словам Геннадия Рябцева, решение профильного комитета Европарламента является только способом обратить внимание на опасность, которую проект представляет для реализации Стратегии энергетической безопасности ЕС.