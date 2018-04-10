"Нафтогаз" начал принудительное взыскание долга с "Газпрома"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз" начинает процедуру взыскания долгов "Газпрома", сообщает пресс-служба компании.

Главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в понедельник встретился в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер. На переговорах Витренко заявил, что "Газпром" отказывается исполнять решения Стокгольмского арбитража о возмещении убытков украинской компании.

"Принимая во внимание такую позицию российской стороны, "Нафтогаз" вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе и готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны "Газпрома", — говорится в сообщении на сайте компании.

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта "Нафтогаз" недополучил за транзит 4,63 миллиарда долларов. Помимо этого арбитры обязали "Газпром" до окончания действия контракта в 2019 году оплачивать "Нафтогазу" транзит из расчета 2,35 миллиарда долларов за 110 миллиардов кубических метров ежегодно.

Ранее арбитраж обязал украинскую сторону выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна "Нафтогазу Украины" около 2,6 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта российский концерн направил украинской компании официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки. В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа.

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В конце марта коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, но все еще надеется договориться о добровольной выплате долга.