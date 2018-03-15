Юрист: иск "Нафтогаза" - политическое дело, зависящее от ЕС

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Нафтогаз" рассчитывает отсудить у России восемь миллиардов долларов за активы в Крыму: пять миллиардов убытков плюс три миллиарда долларов — проценты. Об этом сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" и шесть компаний, входящих в его группу, подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате третейского суда в Гааге, иск с требованием к России. Слушание дела ожидается в конце мая 2018 года.

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Перспективы этого дела в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал адвокат, управляющий партнер международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин.

gryshyn-partners.com.ua Адвокат, управляющий партнер "Международной юридической фирмы "Ярослав Гришин и партнеры" Ярослав Гришин

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки великі шанси у "Нафтогазу" перемогти в цьому суді і домогтися, щоб "Газпром" сплатив ці кошти?

— На жаль, вже дуже багато часу втрачено з 2014 року, і при цьому багато вже було про це розмов, що і Мінюст, і "Нафтогаз", що вони збирають докази, що вони будуть звертатися, але дуже багато часу втрачено. Врешті-решт, шанси, ми глибоко переконані, що є досить високі, при тому, що якісно треба відпрацювати з доведенням фактів, з підготовкою документів. При цьому, звичайно, є певні особливості, оскільки суд в Гаазі такий, скажімо, публічно-правовий, він суд більш політичний, і він суд більш державницький, ніж, наприклад, той же самий Стокгольмський арбітраж. І процес доказування в такому суді є особливим.

Як довго може тривати такий судовий розгляд?

— Насправді достатньо довго, оскільки підготовчі дії в такому суді займають достатньо багато часу. Але при тому, що у "Нафтогаз" дійсно на теперішній час працюють дуже професійно, і вже довели своєю майстерністю, і вже є яскраві перемоги і в Стокгольмському арбітражі, і в них вже насправді доказова база вже є підготовлена на теперішній час, тому до одного року можна вже виходити на рішення по цій справі. Може, навіть швидше.

Тобто до 2019 року варто очікувати на рішення суду?

— Безумовно. Потім їх стягувати, фактично, по аналогії з "Газпромом" на території України через державну виконавчу службу, арештовувати активи РФ, в примусовому порядку продавати, і за цей рахунок отримувати погашення спричиненої шкоди.

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Якщо активів всередині України не вистачить, як необхідно буде діяти на міжнародній арені? Чи може Україна ініціювати такий самий арешт та стягнення активів РФ за кордоном?

— Безумовно, може, оскільки рішення цього суду є легітимним і має силу закону на території всіх країн ЄС. І в них дуже дієва система примусового виконання. Там немає таких бюрократичних тяганин і затягування часу, тому, теоретично, якщо в політичній площині буде взаємопорозуміння, то можна дуже швидко на території ЄС виконати це рішення за рахунок активів "Газпрому". Звичайно, від політичної складової дуже багато залежить. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, якщо політичної волі країн-партнерів не буде, то вони, звичайно, також можуть блокувати виконання цих рішень на території своїх держав, якщо їм це банально не буде вигідно.

Напомним, ранее эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов — "Нафтогаза" и "Газпрома" — больше политической, а не экономической подоплеки.