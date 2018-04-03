"Нафтогаз" вновь призывает украинцев "прикрутить" ради экономии газа

КИЕВ,Ю 3 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" обратилась к ПАО "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в своем офисе, сообщает пресс-служба "Нафтогаз" в Facebook.

"Мы попросили Киевэнерго отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ", — говорится в сообщении.

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Также компания призвала украинцев присоединиться к инициативе "Прикрути".

Напомним, российский "Газпром" после оглашения решения в Стокгольмском арбитраже в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

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На фоне дефицита газа "Нафтогаз" объявил инициативу "Прикрути", призванную убедить граждан снизить температуру в помещениях для экономии газа, к которой сразу же присоединился и президент Петр Порошенко.