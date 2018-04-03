В офисе "Нафтогаза" и еще почти в 500 домах Киева отключили отопление

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. "Киевэнерго" отключило отопление в офисе "Нафтогаза Украины" и еще почти в 500 домах в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что компания обратилась в "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в их офисе в Киеве, чтобы сохранить "спокойствие, деньги и газ".

"На сегодняшний день от централизованного отопления уже отключены почти 500 домов, в том числе и офис НАК "Нафтогаз Украины", — говорится в сообщении компании в Facebook.

В "Киевэнерго" отметили, что массовое отключение жилых домов от отопления начнется после распоряжения Киевской городской администрации, основанием для которого является средняя температура воздуха выше плюс восьми в течение трех суток подряд.

Напомним, в пятницу власти нескольких крупных городов Украины приняли решение о завершении отопительного сезона и отключении центрального отопления, сообщают сайты мэрий Кривого Рога, Каменского (оба — Днепропетровская область), Херсона и Николаева.

Ранее сообщалось, что отопление отключено и во Львове, где потеплело до плюс 11-14 градусов.