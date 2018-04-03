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    В офисе "Нафтогаза" и еще почти в 500 домах Киева отключили отопление

    (обновлено: )11910
    В "Киевэнерго" отметили, что массовое отключение жилых домов от отопления начнется после распоряжения Киевской городской администрации, основанием для которого является средняя температура воздуха выше плюс восьми в течение трех суток подряд.
    Отопление
    flickr.com/mediomilimetro

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости. "Киевэнерго" отключило отопление в офисе "Нафтогаза Украины" и еще почти в 500 домах в Киеве, сообщила во вторник пресс-служба компании.

    Ранее пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что компания обратилась в "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в их офисе в Киеве, чтобы сохранить "спокойствие, деньги и газ".

    "На сегодняшний день от централизованного отопления уже отключены почти 500 домов, в том числе и офис НАК "Нафтогаз Украины", — говорится в сообщении компании в Facebook.

    В "Киевэнерго" отметили, что массовое отключение жилых домов от отопления начнется после распоряжения Киевской городской администрации, основанием для которого является средняя температура воздуха выше плюс восьми в течение трех суток подряд.

    Напомним, в пятницу власти нескольких крупных городов Украины приняли решение о завершении отопительного сезона и отключении центрального отопления, сообщают сайты мэрий Кривого Рога, Каменского (оба — Днепропетровская область), Херсона и Николаева. 

    Ранее сообщалось, что отопление отключено и во Львове, где потеплело до плюс 11-14 градусов.

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