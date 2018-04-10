Глава "Нафтогаза" назвал цель России в "Северном потоке - 2"

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал "троянским конем" проект "Северный поток — 2" для Европейского союза, предположив, что ценой за запуск газопровода будет "раскол в Евросоюзе".

"Мы, "Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за который — если он будет построен — европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", — заявил Коболев в интервью DW.

По его мнению, для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй".

"Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", — объяснил глава "Нафтогаза".

При этом, как предполагает Коболев, РФ с помощью "Северного потока — 2" и "Турецкого потока" хочет свести к минимуму транзит газа через Украину.

"Мы думаем, что, переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", — заявил он, добавив, что вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком". Ранее в марте главы парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали в Вильнюсе совместное заявление против этого строительства, отметив, что оно является геополитическим проектом, основанным на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину. По данным СМИ, это обращение также подписали Украина и Молдавия.

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Ранее Верховная Рада призвала парламенты и правительства других государств принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток-2", соответствующее постановление на заседании Рады в четверг, 5 апреля, поддержали 266 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.