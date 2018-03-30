В "Нафтогазе" назвали сумму потерь от запуска "Северного потока-2"

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Экономические потери Украины после запуска "Северного потока-2" составят около 3 миллиардов долларов или 3% ВВП, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Ранее оператор газовода компания Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2".

"Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно 3 млрд долларов и соответственно 3% ВВП… Речь идет о том, что Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит", — сказал Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, ожидается решение ЕС, которое может повлиять на строительство "Северного потока-2".

"Для этого мы должны работать с нашими международными партнерами в Европе и есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое возможно повлияет на то, что "Северный поток-2" не будет построен. С другой стороны есть домашняя работа, то есть мы должны в Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого "Северного потока-2", — заявил Витренко.