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    В "Нафтогазе" назвали сумму потерь от запуска "Северного потока-2"

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (874)

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    Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Украина потеряет три процента ВВП после запуска проекта "Северный поток-2". Он призывает провести "работу с партнерами в Европе".
    Газопровод Северный поток
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Экономические потери Украины после запуска "Северного потока-2" составят около 3 миллиардов долларов или 3% ВВП, заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина - "Северному потоку - 2": Стой, раз-два!

    Ранее оператор газовода компания Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока-2".

    "Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно 3 млрд долларов и соответственно 3% ВВП… Речь идет о том, что Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит", — сказал Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

    По его словам, ожидается решение ЕС, которое может повлиять на строительство "Северного потока-2".

    "Для этого мы должны работать с нашими международными партнерами в Европе и есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое возможно повлияет на то, что "Северный поток-2" не будет построен. С другой стороны есть домашняя работа, то есть мы должны в Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого "Северного потока-2", — заявил Витренко.

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