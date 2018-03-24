"Северный поток-2" порвет Европу на клочки

Владимир Матвеев, обозреватель

Варшава и Берлин вновь не достигли взаимопонимания по газопроводу "Северный поток-2" в ходе переговоров в Варшаве канцлера ФРГ с президентом и премьером Польши: Берлин рассматривает его как коммерческий проект, а Варшава, пользуясь поддержкой Администрации Трампа, как геополитический. Об этом рассказал в эфире радио RMF.FM министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, по результатам переговоров руководителей ФРГ и Польши в Варшаве.

"Да, мы вели дискуссию о Северном потоке-2 и остались на своих позициях. Немцы имеют один аргумент, который постоянно повторяют, что это — коммерческий проект. Мы не соглашаемся с такой позицией, поскольку даже если его строят частные компании, то его последствия имеют геополитический характер, которые являются очень неблагоприятными для нашей части Европы", — сказал Щерский.

19 марта президент Польши Анджей Дуда беседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель. Канцлер ФРГ посетила Польшу с рабочим визитом, в ходе которого она также провела переговоры с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Лидеры Польши и Германии, помимо вопросов энергетической безопасности, обсудили вопросы евроатлантического сотрудничества и будущего ЕС, в том числе европейской политики обороны, миграционной политики, а также уделили внимание экономическим отношениям ЕС и США.

Как сообщается, польский премьер Моравецкий, который ранее неоднократно выступал против строительства этого газопровода, не соглашаясь с мнением канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что это – "коммерческий проект", высказался за распространение на Северный поток —2 норм Третьего энергетического пакета ЕС.

Напомним, Польша последовательно выступает против строительства нового газового маршрута из РФ в ЕС в обход Украины. Как писала Frankfurter Allgemeine Zeitung, Варшава планирует противопоставить указанному газопроводу проект — Baltic Pipe.

Показательно, что Польша и страны Балтии подтверждают план синхронизации энергетических сетей в Европе до 2025 года. Речь идет об отключении балтийских стран от российской системы энергоснабжения и подключении их к системе европейской. "Связующим звеном" призвана стать именно Польша.

Читайте также: Битва за транзит газа. Будете участвовать?

Как сообщается, премьер Моравецкий и лидеры Литвы, Латвии и Эстонии говорили на эту тему в Брюсселе с председателем Еврокомиссии. В коммюнике, опубликованном по результатам встречи, отмечается, что будут предприняты все усилия, чтобы "неукоснительно следовать согласованному графику", сообщает 22 марта Radio Polsha. Участники переговоров решили провести специальную встречу летом для окончательного оформления политического соглашения по данному вопросу.

Лидеры стран Балтии, Польши и глава Еврокомиссии подчеркнули значение синхронизации как "ключевого элемента для физической интеграции Литвы, Латвии и Эстонии в европейскую континентальную энергосистему".

Показательно, что комитет Европарламента по вопросам промышленности и энергетики поддержал в среду изменения в Газовую директиву ЕС, что позволит частично контролировать трубопровод Северный поток-2.

Согласно принятым комитетом изменениям, как сообщает Reuters правила Третьего энергопакета ЕС должны распространяться на морские газопроводы из третьих стран. Это существенно усложнит будущее функционирования газопровода Северный поток-2.

Как сообщается, голосование за смену Газовой директивы в сессионном зале Европарламента может произойти на пленарной сессии в середине апреля.

Проблема заключается и в том, что ситуация с ростом поставок газа в Европу и зависимости ЕС от дешевого трубного газа из РФ беспокоит США, которые стремятся реализовать планы по продвижению на рынки Европы собственного СПГ.

Так, президент США Дональд Трамп, выступая в министерстве энергетики США еще 29 июня минувшего года, заявил, что США будут экспортировать американские энергоносители по всему миру.

Американские компании под протекцией президента Трампа продвигают свой СПГ по разным направлениям, включая Центральную и Восточную Европу. Официальные власти неоднократно заявляли о намерении противодействовать проекту поставок российского газа в ЕС путем газопровода "Северный поток-2".

Закономерно, что американское дипломатическое ведомство вновь раскритиковало проект газопровода Северный поток 2 в контексте смены руководителя Госдепа. При этом, представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт не ответила на вопрос о том, будут ли США вводить санкции в отношении компаний, участвующих в реализации проекта, передает Radio Polsha.

В частности, в ходе брифинга в Вашингтоне Науэрт сказала, что "Северный поток-2" подорвет энергетическую безопасность и стабильность в Европе. По ее словам, газопровод может стать дополнительным элементом давления России на Украину.

"Как правило, мы не говорим о возможных санкциях, но мы даем понять, что компании, которые участвуют в строительстве российских энергетических трубопроводов, могут таким ограничениям подвергаться", — сказала Хезер Науэрт, указывая на принятый Конгрессом Закон по противодействию соперникам США через санкции (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Показательно, что польский министр иностранных дел Яцек Чапутович во время оглашения в Сейме основных задач внешней политики государства на 2018 год, как сообщает Radio Polsha, говорил о военном присутствии США в Европе и их сильной позиции в НАТО, которая "имеет основополагающее значение для военной безопасности Польши и всего региона".

"В интересах Польши и стран Центральной и Восточной Европы является постоянное присутствие США и Североатлантического альянса в этой части мира. Также Польша заинтересована поддерживать сильные трансатлантические связи. Их постоянное укрепление и развитие являются основной задачей политики безопасности Польши", — сказал министр.

Президент Польши Анджей Дуда, комментируя в среду выступление в Сейме министра иностранных дел Чапутовича, выразил удовлетворение по поводу озвученных главой польской дипломатии внешнеполитических приоритетов.

Благодаря американскому присутствию, поляки наращивают свои возможности в Европе, евроблоке. Польша намеревается в 2022 году отказаться от долгосрочных газовых контрактов с РФ, стремясь компенсировать выпадающие объемы за счет поставок СПГ из Катара, Норвегии и США.

Читайте также: "Нафтогаз" подыграл "Газпрому" в вопросе "Северного потока-2"

Напомним, в ходе визита в Польшу летом 2017 года президент Трамп поддержал проект Трехморья и желание Варшавы получать СПГ из США. Основная цель инициативы – создание "энергетической альтернативы" российским проектам в Балтийском, Чёрном и Адриатическом морях.

Для реализации проектов, планируется объединение ориентированных на поставки сжиженного газа из США и Катара СПГ-терминалов в польском Свиноуйсьце и на хорватском острове Крк с сетью внутриевропейских газотранспортных систем стран.

В связи с тем, что поставкам СПГ из США в Европу, основному экспортному рынку для "Газпрома", мешает нехватка трубопроводной инфраструктуры, и через газопорт в Свиноуйсце можно обеспечить около одной трети годовых потребностей Польши в газе, кроме строительства интерконнекторов, Польша намерена расширить мощность терминала по приему СПГ в порту Свиноустье на 50% — до 7,5 млрд кубометров в год.

Как бы там ни было, поставщики из третьей страны не смогут заменить "Газпром" на европейском энергорынке до завершения строительства инфраструктуры СПГ терминалов и интерконнекторов. Трубопроводный газ останется основой газоснабжения в Европе еще несколько лет.

Между тем, после того, как президент Трамп поддержал Инициативу Трехморья, которая затрагивает страны, лежащие между Черным, Балтийским и Адриатическим морями, США получили возможности более активно вкладываться в различные связанные с ней проекты, включая энергетические, транспортные и военные.

В частности, пространство между Балтикой, Чёрным морем и Адриатикой предполагается связать в единую транспортную сеть в контексте расширения версии Трехморья, с которым согласуется проект "Великая Румыния", а также проекты по диверсификации источников и путей поставок энергоресрусов. Закономерно, что 13 марта проект также поддержали министры обороны "Бухарестской девятки" – Румынии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Латвии, Литвы и Эстонии при участии представителей США.

Более того, в перспективе Via Carpatia нацелена на вероятное подключение Молдавии, Белоруссии и Украины к транспортно-логистической сети НАТО.