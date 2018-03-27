В Польше рассчитывают, что на "Северный поток – 2" наложат ограничения

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что на газопровод "Северный поток – 2" будут наложены ограничения, заявил он в эфире Польского телевидения во вторник.

"Год или два года назад можно было бы сказать, что вопрос этого строительства ("Северный поток – 2") решен. Но сегодня все чаще у меня есть надежда, что во многих странах наступит переосмысление, в том числе в странах – союзниках Германии, не угрожает ли это строительство безопасности Европы", — заявил Моравецкий.

Политик добавил, что обсуждал этот проект со многими европейскими коллегами.

"Я разговаривал с премьерами многих стран, недавно с премьером Швеции, ранее с премьером Дании, указывая на риски, связанные с этим проектом, конечно, разговаривал с канцлером (ФРГ Ангелой) Маркель. И все понимают, что что-то в этом контракте, что-то в этом строительстве не так", — сказал он.

Моравецкий также отметил, что недавние заявления США о том, что на фирмы, которые строят "Северный поток – 2", могут быть наложены санкции, увеличивает риск для строительства этого газопровода. "А вслед за этим растет моя надежда, что если даже если этот газопровод будет построен, то его коснутся столько различных ограничений, что он будет гораздо менее самоокупающимся и намного более безопасным. Но прежде всего все время надеюсь на то, что он не будет построен", — добавил польский премьер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего сжиженного природного газа.

Польша также активно выступает против строительства "Северного потока – 2", заявляя, что этот проект нацелен на то, чтобы позволить России отказаться от транзита газа через Украину.