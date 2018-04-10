наверх
10.04.201809:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Дожились. Миллионные долги депутатов-миллионеров

    (обновлено: )63171
    За депутатской неприкосновенностью прячутся некоторые депутаты, которые набрали долгов и отдавать их не хотят. И не потому что бедные, под матрасом он держат миллионы, просто — принципиальные. И все им ни по чем.
    Гривны
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    Министерство юстиции рьяно взялся за должников, в числе которых не только алиментщики, но и кредиторы. Ведь суммы долга некоторых личностей соответствуют годовому бюджету сельсовета или поселка. Да и судебные исполнители с каждой взысканной суммы имеют процент, есть ради чего побегать и постараться. В "черный" список попали некоторые народные депутаты при чем, не самые бедные. Но пока они не торопятся расставаться со своими кровными, ведь не зря говориться — берешь чужие деньги, отдаешь свои. 

    Не святой, но богатый

    Печерский районный суд столицы запретил народному депутату Дмитрию Святашу, члену комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, выезжать за пределы Украины из-за долга банку. А должен он ни много ни мало, а  500 тысяч долларов и 500 тысяч евро, что в эквиваленте составляет более 8 миллионов гривен.

    Стенд компании Газпром. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Газовый ликбез для украинских нардепов. "Газпром"

    Еще в начале года в Верховную Раду, по месту его работы, было направлено исполнительное производство с требованием предоставить госисполнительной службе декларацию о доходах и имуществе. Но нардепы проигнорировали. Но и в Минюсте не дураки сидят и смогли найти декларацию Святоша в интернете для суда, чтобы, как говориться, наглядно показать чем он владеет. А в закромах у нардепа Святоша немало ценного. 

    Дмитрию Святошу принадлежит: квартира в Латвии, общей площадью 107,7 кв.м.; драгоценные часы торговых марок Breguet, Panerai, F.P. Joume; автомобиль легковой марки Smart, модель Fortwo; корпоративные права ЧП "Еккаунт-С" (И.К. 33561216), ООО "Край" (И.К. 32169826).

    А наличными и в банках на счетах он держит: 550 000 EUR, 740 000 USD, 12 000 000 гривен. Кроме этого, он получил зарплату в ВР, а так же доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. 

    Читайте также: Коррупция навсегда! Депутаты хотят прикрыть "левые" доходы

    Не смотря на долг, Святош ни в чем себе не отказывал. В 2016 году, к примеру, он потратил на одежду во Франции — 80 864 гривен, в Испании — 79 703 гривен. За проживание в отелях в ОАЭ выложил 207 915 гривен, во Франции — 90 643 гривен, Франции — 104 29 гривен. Перелеты ему обошлись в 114 927, а разные увеселительные мероприятия в 120 704 гривен. 

    Но среди всех затрат не нашлось 8 миллионов на погашения долга. Пока Святошу перекрыли возможность выезда за границу, куда он так любит летать на шопинг и отдых. Поможет ли это заставить его раскошелиться, пока непонятно. 

    Богач-бедняк

    А компанию Святошу составил еще один нардеп Иван Винник из БПП, с которого исполнители не могут взыскать долг порядка 350 млн гривен для нескольких украинских и международных банков. При том, что невыездным он стал еще несколько лет назад и все его попытки прорваться за границу, пока безуспешны. Верховный суд оставил в силе решение Киевского апелляционного админсуда от 30 ноября 2017 года, которое запрещало народному депутату от БПП Ивану Виннику выезд из Украины. 

    Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Прощай, оружие! Заставят ли нардепов сдать пистолеты?

    Нардеп пошел на хитрость, чтобы не погашать долг он переоформил все свое имущество, элитную недвижимость, корпоративные права в компаниях на парламентских помощников, родственников, даже развелся с супругой и передал ей часть имущества. Исполнителям удалось разыскать и арестовать катер народного депутата, а также продать на торгах электронного аукциона СЕТАМ BMW Ивана Винника. Также на данный момент исполнительная служба принудительно взыскивает 20% с зарплаты депутата (около 3000 гривен в месяц), но это капля в море. С тем что взял должник расставаться не собирается. Но при этом и бедным или же банкротом его можно назвать с большим трудом. 

    Как отмечает адвокат Иван Либерман, к должникам с мандатом депутата ВР никогда не придет в гости коллектор и не отберет в счет долга имущество или же жилье, потому что в этом плане его защитит корочка. И все, что могут сделать госисполнительные службы, так это запретить депутату выезд из страны, который он может обойти, и надеяться на его сознательность.

    "Исполнитель может через суд добиться ограничение выезда депутата из страны из-за существующего долга. Но, при этом, депутаты могут покинуть страну по дипломатическому паспорту, если поездка осуществляется в интересах государства, а не по личным вопросам. Если же они погашают долг из зарплаты — это не основание привлекать к уголовной ответственности за невыплату долга. Да и мандат депутат  — это то же защита. И никакие меры устрашения то же не помогут. Но и после того, как он сдаст мандат, он, если не успеет выехать за границу и там остаться на совсем, будет вечным должником", — подчеркивает Либерман.

    Читайте также: Достояние революции: люди скребут по дну кастрюли, чиновники хапают миллионы

    По сути, любого должника можно посадить в колонию или же отправить на исправительные работы за уклонение от выплаты долга, но, депутата не посадишь. А особенно депутата, который со своей зарплаты платить даже пять гривен в счет погашения долга. Вот так и живем, к кому-то за тысячу-две гривен по коммуналке уже в дверь ломятся коллекторы, а кто-то должен миллионы и спокойно живет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Самая большая река Харьковской области вышла из берегов
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии