Дожились. Миллионные долги депутатов-миллионеров

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Министерство юстиции рьяно взялся за должников, в числе которых не только алиментщики, но и кредиторы. Ведь суммы долга некоторых личностей соответствуют годовому бюджету сельсовета или поселка. Да и судебные исполнители с каждой взысканной суммы имеют процент, есть ради чего побегать и постараться. В "черный" список попали некоторые народные депутаты при чем, не самые бедные. Но пока они не торопятся расставаться со своими кровными, ведь не зря говориться — берешь чужие деньги, отдаешь свои.

Не святой, но богатый

Печерский районный суд столицы запретил народному депутату Дмитрию Святашу, члену комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, выезжать за пределы Украины из-за долга банку. А должен он ни много ни мало, а 500 тысяч долларов и 500 тысяч евро, что в эквиваленте составляет более 8 миллионов гривен.

Еще в начале года в Верховную Раду, по месту его работы, было направлено исполнительное производство с требованием предоставить госисполнительной службе декларацию о доходах и имуществе. Но нардепы проигнорировали. Но и в Минюсте не дураки сидят и смогли найти декларацию Святоша в интернете для суда, чтобы, как говориться, наглядно показать чем он владеет. А в закромах у нардепа Святоша немало ценного.

Дмитрию Святошу принадлежит: квартира в Латвии, общей площадью 107,7 кв.м.; драгоценные часы торговых марок Breguet, Panerai, F.P. Joume; автомобиль легковой марки Smart, модель Fortwo; корпоративные права ЧП "Еккаунт-С" (И.К. 33561216), ООО "Край" (И.К. 32169826).

А наличными и в банках на счетах он держит: 550 000 EUR, 740 000 USD, 12 000 000 гривен. Кроме этого, он получил зарплату в ВР, а так же доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

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Не смотря на долг, Святош ни в чем себе не отказывал. В 2016 году, к примеру, он потратил на одежду во Франции — 80 864 гривен, в Испании — 79 703 гривен. За проживание в отелях в ОАЭ выложил 207 915 гривен, во Франции — 90 643 гривен, Франции — 104 29 гривен. Перелеты ему обошлись в 114 927, а разные увеселительные мероприятия в 120 704 гривен.

Но среди всех затрат не нашлось 8 миллионов на погашения долга. Пока Святошу перекрыли возможность выезда за границу, куда он так любит летать на шопинг и отдых. Поможет ли это заставить его раскошелиться, пока непонятно.

Богач-бедняк

А компанию Святошу составил еще один нардеп Иван Винник из БПП, с которого исполнители не могут взыскать долг порядка 350 млн гривен для нескольких украинских и международных банков. При том, что невыездным он стал еще несколько лет назад и все его попытки прорваться за границу, пока безуспешны. Верховный суд оставил в силе решение Киевского апелляционного админсуда от 30 ноября 2017 года, которое запрещало народному депутату от БПП Ивану Виннику выезд из Украины.

Нардеп пошел на хитрость, чтобы не погашать долг он переоформил все свое имущество, элитную недвижимость, корпоративные права в компаниях на парламентских помощников, родственников, даже развелся с супругой и передал ей часть имущества. Исполнителям удалось разыскать и арестовать катер народного депутата, а также продать на торгах электронного аукциона СЕТАМ BMW Ивана Винника. Также на данный момент исполнительная служба принудительно взыскивает 20% с зарплаты депутата (около 3000 гривен в месяц), но это капля в море. С тем что взял должник расставаться не собирается. Но при этом и бедным или же банкротом его можно назвать с большим трудом.

Как отмечает адвокат Иван Либерман, к должникам с мандатом депутата ВР никогда не придет в гости коллектор и не отберет в счет долга имущество или же жилье, потому что в этом плане его защитит корочка. И все, что могут сделать госисполнительные службы, так это запретить депутату выезд из страны, который он может обойти, и надеяться на его сознательность.

"Исполнитель может через суд добиться ограничение выезда депутата из страны из-за существующего долга. Но, при этом, депутаты могут покинуть страну по дипломатическому паспорту, если поездка осуществляется в интересах государства, а не по личным вопросам. Если же они погашают долг из зарплаты — это не основание привлекать к уголовной ответственности за невыплату долга. Да и мандат депутат — это то же защита. И никакие меры устрашения то же не помогут. Но и после того, как он сдаст мандат, он, если не успеет выехать за границу и там остаться на совсем, будет вечным должником", — подчеркивает Либерман.

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По сути, любого должника можно посадить в колонию или же отправить на исправительные работы за уклонение от выплаты долга, но, депутата не посадишь. А особенно депутата, который со своей зарплаты платить даже пять гривен в счет погашения долга. Вот так и живем, к кому-то за тысячу-две гривен по коммуналке уже в дверь ломятся коллекторы, а кто-то должен миллионы и спокойно живет.