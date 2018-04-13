"Северный поток-2" и ГТС Украины: что выгоднее ЕС?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украину не устроит транзит 10-15 миллиардов кубометров газа в год с 2020 года, как это предлагает российский "Газпром". Прокачка такого малого объема российского газа экономически убыточна для Украины, и Украина на это не пойдет. При таких обстоятельствах государству нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать такой минимальный объем газа через украинскую ГТС, подчеркнул министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Глава Минэнерго добавил, что экономически выгодным является транзит при годовом объеме не менее 40 млрд кубометров. А при увеличении этого объема транзита транспортировки через украинскую ГТС экономически выгоднее, чем через газопровод "Северный поток". Поэтому если европейцы руководствуются только экономикой, как они утверждают, то транзит российского газа через Украину значительно экономичнее, отметил министр.

Так, ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что транзит российского газа через Украину после введения в действие газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2" продолжится, но сократится примерно в десять раз: с нынешних 93 млрд кубов до 10-15 млрд кубометров в год.

Является ли озвученный "Газпромом" объем транзита экономически выгодным для Украины и почему европейцы так симпатизируют газопроводу "Северный поток-2", в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Окрім російського "Газпрому", є інші варіанти наповнення української труби? З ким ще Україна може підписати транзитні контракти, така можливість є взагалі?

— Практично ні з ким. Тобто, вона задумувалася і була реалізована по принципу поставок газу із Росії у сторону тогочасної Європи, тоді ЄС не існувало ще. І треба сказати, що в принципі, у 70-х роках, коли будувалися як раз газопроводи, "Ужгород", "Прогрес", "Союз", то вони перебували у тій самій ситуації. Тобто, вони перебували під санкціями, і СРСР не міг їх побудувати. Він побудував через треті країни, через треті компанії, але фактично українська ГТС знаходилася у тій же ситуації, у якій знаходиться "Північний потік-2". Тобто, під тиском санкцій, під тиском звинувачень, що це політичний проект, що це проект політичного впливу. Тому, знаєте, історія дещо повторюється. Тому насправді не можна сказати однозначно сьогодні, що "Північний потік-2" є політичним проектом. Скоріше за все, все-таки це намагання ЄС підстрахуватися, і це об'єктивний процес. Тому що видобуток газу в Європі падає, знижується дуже суттєво. І дефіцит вже ми побачили по цьому року, і в минулому виник. Обсяг транзиту газу через Україну зріс якраз до 93 млрд кубометрів, попри запевнення пару років тому з боку Росії, що транзит буде знижуватися, але він об'єктивний, тому що просто напросто треба постачати газ у Європу. Якщо говорити про 10-15 млрд кубометрів, про які заявив Міллер, то йдеться, скоріше за все, про перспективу вже після 2025-2026 років. Навіть пізніше, можливо.

При зменшенні кількості газу через українську ГТС чи виросте його ціна?

— Вартість транзиту газу, тобто, ставка транзиту, безумовно, зросте. Тому що якщо знизиться рівень обсягу прокачки нижче 30 млрд кубометрів, нижче 40 навіть, то просто дійсно буде економічно неефективно і недоцільно транспортувати газ. Тобто, ми фактично будемо самі доплачувати.

10-15 — це економічно не вигідний обсяг?

— Навіть 30 і 40 — це вже економічно неефективно. Тобто, ми більше тоді витрачати коштів будемо на це. І нам доведеться просто підвищити ставку транзиту газу. А це, відповідно, буде невигідно. Тому що сьогодні ставка транзиту газу через "Північний потік" і, в принципі, прогнозовано через другу лінію буде співвідносна з транзитною ставкою через Україну. Тобто, в районі десь 2,5-3 доларів. Тому для європейців це більш вигідний проект.

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Нам простіше буде закрити ГТС? Підключити когось іншого з того кінця труби ми не зможемо. Забезпечити більший обсяг передачі, транспортування газу ми теж не зможемо.

— На жаль, так. До цього все і йде. Тому що, на жаль, ситуація, як ми бачимо, з боку "Укртрансгазу", навіть заяви про те, що вже прораховуються варіанти, як скорочувати обсяги транзиту. Тобто закривати будуть діючі газопроводи, з трьох два закрити, а один залишити.

Як бути з тими, кому цей газогін доставляє газ в Європу?

— Вони будуть отримувати через "Північний потік" і через "Північний потік-2", через їх відгалуження. Для них це буде співмірно також по фінансах.

На що радше піде Україна для того, щоб зберегти необхідний обсяг газу?

— Нам треба європейський партнер, який буде укладати угоду з "Газпромом" і домовлятися про транзит газу. Але ми за це заплатимо половину вартості транзиту. Тобто, ми отримаємо дохід 3 млрд доларів, а 1,5 млрд заплатимо за таку послугу посередництва.

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Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко, комментируя строительство "Северного потока-2", отметил, что европейцы не устоят перед щедростью "Газпрома".

А эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" подчеркнул, что как член Европейского энергосообщества, Украина имеет полное право потребовать учета ее интересов при строительстве газопровода. Однако, по его словам, Украина ничего не предлагает взамен реализации "Северного потока-2".