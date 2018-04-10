ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Украина должна найти для погашения дефицита бюджета и выполнения долговых обязательств $18 млрд, заявил ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программ ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан, передает Укринформ.

"Потребности в финансировании дефицита бюджета и погашении долга (в том числе внутреннего) в перерассчете на доллары оцениваются в $18 миллиардов в 2018 и 2019 годах (7,3% ВВП в год), из которых около $8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные — на внутреннем рынке", — сказал Кхан.

По его словам, для того чтобы получить необходимое внешнее финансирование от еврооблигаций и международных организаций, очень важно завершить ключевые реформы, ожидающие рассмотрения, для четвертого обзора программы МВФ к лету 2018 года.

Кхан также отметил, что достижение целевых показателей дефицита бюджета на 2018 и 2019 годы может быть усложнено из-за оптимистичных прогнозов поступлений, тогда как расходы могут оказаться выше.

Ранее Кхан заявил, что в 2018 году ожидается рост ВВП Украины на уровне 3,5%.