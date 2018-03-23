Минфин сообщил о сокращении госдолга до 72% ВВП

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Соотношение государственного долга Украины к ВВП по итогам 2017 года сократилось до 71,8% в 2017 году с 80,9% в 2016 году; рост ВВП по итогам 2017 года составил 2,5%, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Государственная служба статистики обнародовала финальные статистические данные относительно валового внутреннего продукта (ВВП) за 2017 год. По их результатам темпы роста ВВП в стране заметно увеличились. Несмотря на предыдущие прогнозы, рост ВВП в 2017 году составил 2,5%", — говорится в сообщении на сайте Минфина.

Соотношение государственного и гарантированного долга к ВВП впервые с 2011 года уменьшилось по сравнении с предыдущим годом (с 80,9% на конец 2016 года до 71,8% на конец 2017 года). По данным Минфина, таким образом, баланс постепенно приближается к оптимальному значению в 60% соотношения государственного и гарантированного долга к ВВП.

"Мы видим что первый раз с 2011 года этот процент уменьшился и начал приближаться к "безопасному" значению в 60%. Основная причина — низкий уровень дефицита бюджета и, как следствие, меньшая потребность в заимствованиях", – приводит пресс-служба слова заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Буца.

На положительные изменения в соотношении государственного и гарантированного государственного долга к ВВП, в частности, повлияли новые подходы в управлении государственным долгом: введенные Министерством финансов активные операции с государственным долгом по уменьшению валютной составляющей и корректировке погашения государственного долга.

Ранее в Госказначействе заявляли, что государственный и гарантированный долг Украины в 2017 году вырос до 2,1 триллиона гривен (примерно 80 миллиардов долларов). В Государственном комитете статистики в февраля сообщали, что рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,2% по сравнению с 2,3% в 2016 году.

По данным Минфина, Украина в 2018 году должна выплатить около 6,3 миллиарда долларов государственного долга, из них около 1,6 миллиарда — Международному валютному фонду (МВФ).