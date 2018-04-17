Омелян занялся Крымским мостом, украинцы требуют заняться дорогами

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Омелян и мост

Как только стало известно, о том, что российские власти планируют ввести в эксплуатацию Крымский мост уже в мае, министр инфраструктуры заявил о намерении ввести санкции против компаний, которые участвовали в его строительстве.

Правда, Омелян подчеркнул, что владельцев техники, которая принимала участие в возведении моста, наказать будет очень сложно.

"Мы отслеживаем все подрядные организации, которые работают на этом объекте и включаем их в список санкций. Информируем также и другие государства, союзников Украины относительно включения компаний в черный список", — сказал министр.

Такое запоздалое решение власти вызывает недоумение. Кроме того, непонятно, что это за санкции. Исходят они от правительства, от министерства или это санкции лично Омеляна, до сих пор неизвестно. Также, министр не объяснил, какие компании вошли в черный список, и какие именно их ожидают санкции.

По данным из открытых источников, 30 января 2015 года российской властью был определен единственный исполнитель работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив — ООО "Стройгазмонтаж". Срок открытия транспортного перехода назначен на декабрь 2018 года. Контракт между ФКУ Упрдор "Тамань" и ООО "Стройгазмонтаж" подписан 17 февраля 2015 года. По заказу "Стройгазмонтаж" разработку проектной документации осуществило ЗАО "Гипростроймост — Санкт-Петербург". Летом 2016 года ФКУ Упрдор "Тамань" утвердило общую смету проекта в размере 227,92 миллиарда рублей. В СМИ нет информации, что вышеупомянутые компании работают на территории Украины или в странах Европы, либо имеют там финансовые счета. Поэтому эффект от подобной санкционной политики Киева будет минимальный. Кроме того, пока не известно, поддержали ли подобную инициативу по Крымскому мосту в других странах мира.

"Украина готовит санкции для компаний, принимающих участие в строительстве Керченского моста, заявил скандально известный министр инфраструктуры. Извиняюсь, а Вам что, между кражами было некогда узнать, что они его уже почти достроили?", — написал на своей странице в Facebook правозащитник Андрей Портнов.

Ранее министр Оменял заявлял, что возведение моста через Керченский пролив принесет огромный ущерб для украинской морской торговли. По его словам, в случае запрета украинским судам плавать через пролив Киев будет подавать в Международный трибунал ООН по морскому праву.

Как заявили представители Мариупольского морского порта, российские власти хотят запретит проплывать судам высотой более 35 метров, что сделает невозможным транспортировку грузов в Мариуполь на судах типа Panamax. Сейчас более 30% грузов заходит в украинский порт именно на этих судах, поскольку для транспортных компаний такой вид перевозки является наиболее дешевым.

Руководство украинских портов считает, что Украина ежегодно будет терять десятки миллионов долларов, поэтому решение Мининфраструктуры является оправданным. Впрочем, санкционная политика Киева выглядит крайне запоздалой, поскольку российские власти уже вряд ли откажется от эксплуатации моста, когда он почти готов. Для строителей моста подобные санкции будут равнозначными комариному укусу.

Украинцы в шоке от дорожных ям

Ну а пока министр воюет с мостами, украинцы не устают поражаться состоянием весенних дорог, фотографируя гигантские ямы. После снежной зимы оказались парализованными основные стратегические трассы, включая главную магистраль страны Киев-Одесса.

"Проехал по дорогам страны километров 500. Не в Киевской области. Дороги уничтожены, точнее разваливаются быстрее, чем их ремонтируют. Я даже не назову сопредельную страну с Украиной, где дороги такие же. В Молдавии лучше.

Поражает также, когда около убитой в хлам трассы сверкает огнями новейшая заправка. Украинская дичь", — написал на своей странице в Facebook энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

"В субботу я побывал в месте национального позора. Это трасса из Киева на Черкассы. Не могут в стране, граждане которой уважают себя, существовать такие дороги. В понедельник будет направлено обращения к правительству относительно катастрофического состояния дорог в Черкасской области. Но это никак не поможет десяткам или сотням украинцев, которые в эти выходные ездили к своим родственникам на поминальные дни и потеряли свои колеса, нервы, деньги и здоровье из-за коррупционеров во власти. Ведь именно из-за тотально коррумпированного государства может существовать такое безобразие", — написал в Facebook нардеп Сергей Лещенко.

В этой ситуации вся псведоевропейская дорожная риторика Омеляна пошла насмарку. Несмотря на рекордные суммы в госбюджете на автодорожное строительство, ремонт дорог проходит крайне вяло. Местные органы власти перекидывают эти полномочия на центральную власть, те кивают на местные власти, мол, теперь это ваша прерогатива. В итоге темпы дорожных работ одни из самых низких за последние годы.

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Омелян в свою очередь обещает международную помощь, заявляя, что украинские дороги хотят ремонтировать компании из 50 стран. Впрочем, международные доноры (Всемирный банк, ЕБРР) грозятся свернуть помощь, поскольку недовольны темпами расходования средств.

"Когда Гройсман и Ко в следующий раз будут врать вам про нехватку денег в бюджете на ремонт дорог, на покупку медикаментов и повышение пенсий — спросите, сколько они воруют со схем контрабанды на польской границы? Мне кажется, всю страну автобанами обернуть хватит", — написал в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.