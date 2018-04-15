Без программы МВФ Украину ждет дефолт - экономист

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальный банк Украины ожидает получения очередного, пятого транша от Международного валютного фонда в начале третьего квартала 2018 года. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"Мы убеждены, что для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важна неотложная активизация усилий для продолжения сотрудничества с МВФ. Если не будет сотрудничества, это ухудшит макроэкономический сценарий. С другой стороны, расчеты по стрессовым сценариям у НБУ есть, они постоянно обновляются", — отметил Сологуб.

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Заместитель главы Нацбанка также убежден, что Украина выполнит все условия Фонда для очередного пересмотра действующей программы.

Насколько важно для Украины получить следующий транш МВФ, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский.

Радио Голос Столицы/Скриншот Заслуженный экономист Украины, эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский. Архивное фото

В Национальном банке подчеркивают, что для Украины критически важно восстановление активного сотрудничества с МВФ. В чем эта критичность?

— Потому что без помощи международных финансовых институтов Украине будет очень тяжело прожить этот год и качественно войти в следующий год. Потому что рост экономической активности падает, инфляция превышает прогнозные параметры, и по большому счету, тот темп роста ВВП не удовлетворяет ни Украину, ни Мировой банк. По большому счету, они констатируют, что, дай Бог, чтобы было 3%. Я хочу напомнить, что за последние десять лет общий ВВП во всем мире увеличился на 50%. И только несколько стран, таких как Украина, ВВП снизился на 20%. Это такая печальная статистика.

В апреле 2019 года должна завершиться программа с МВФ. Какие основания для ее продолжения или основания для новой программы?

— Сначала маленький комментарий, есть информация, что на сегодняшний момент существует два требования МВФ: о поднятии рыночной цены на газ для населения, и вторая — антикоррупционный суд. Я вам хочу сказать, что нет требования МВФ по поводу поднятия цены на газ для населения. Например, Молдавия недавно снизила цену на газ для населения. По большому счету, это обязательство правительств, что за счет поднятия рыночной цены на газ у них появятся свободные ресурсы, с помощью которых они смогут проводить расчеты с тем же МВФ, не более, не менее того. Поэтому в данной ситуации правительство идет по пути наименьшего сопротивления. И вместо того чтобы проводить структурные реформы в экономике, в судебной реформе, минимизировать влияние естественных и искусственных монополий, как мы это называем, по большому счету олигархов, мы начинаем играть, брать с того, что проще брать. Но мы же видим, что сегодня доходность населения нищает, и люди живут от зарплаты до зарплаты.

А что будет с украинской экономикой, если программу не продолжат?

— Я так думаю, что политика сегодняшнего правительства, типа: а куда они денутся. А если исключить эту форму, то, конечно, в данной ситуации Украина может войти в дефолтное состояние с вытекающими отсюда последствиями. Это означает, что у нас практически перекроют все импортно-экспортные операции, что у нас закроются лимиты кредитования не только государства, но и бизнеса на международном рынке. Это по большому счету серьезно ударит по карману населения, и мы откатимся опять в серьезные инфляционные процессы, из которых могут пройти и смена правительства, власти и так далее.

К слову, кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий заявил, что государственная политика несет угрозу украинской экономике. По его мнению, украинские структуры для привлечения инвестиций — бутафорные, и если власти начнут действительно защищать инвестора, то Украина за год получит больше инвестиций, чем за все время независимости.

Также ранее экономический эксперт Максим Праздников отметил, что иностранные инвестиции в Украину — сущие копейки.