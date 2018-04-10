Всемирный банк сделал прогноз по ВВП Украины

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина.

Руководитель программ и ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан заявил, что в 2018 году ожидается рост ВВП Украины на уровне 3,5%. Об этом он сообщил в ходе презентации нового экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины, сообщают Українські новини

По его словам, если не будут проведены необходимые реформы, то в 2018-2019 рост ВВП может снизиться на 2 п.п.

По словам, экономиста офиса Анастасия Головач, инфляция в Украине в текущем году может достичь 10%.

"По нашим оценкам расходы на оплату труда в этом году составят более 18% ВВП. Это, несмотря на то, что зарплаты для учителей, врачей и госслужащих уже достигли докризисного значения. Эти фискальные риски являются очень высокими, в связи с чем, мы ожидаем инфляцию на уровне до 10% в этом году", — сообщила она.

При этом прогноз роста ВВП на 2019-2020 годы сохранен на уровне 4%.

Ранее Министерство экономического развития и торговли сообщало, что рост ВВП Украины в этом году ожидается на уровне 3,2% при инфляции 9,7%.