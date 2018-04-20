Экономического чуда не будет - правительство умыло руки

Cергей Чигирь, РИА Новости Украина

Доллар по 30 и куцый экономический рост

Так называемая бюджетная декларация готовится Министерством финансов и определяет основные направления бюджетной политики на последующие три года. По мнению чиновников Минфина, реальный ВВП в 2019 году вырастит на 3,6%, инфляция — на 6,5%, курс гривны (в среднем за период) составит — 30,5 грн/доллар. Уровень безработицы — 8,9%. Дефицит государственного бюджета-2019 планируется на уровне 2,2% ВВП. Предельный объем госдолга — не более 56% ВВП.

Данные макропоказатели являются предварительными и могут быть скорректированы в зависимости от экономических реалий.

По мнению минфиновцев, в следующем году мы будем иметь медленный экономический рост, низкий рост цен, и при этом, девальвацию национальной валюты на 20%, что невозможно.

Чиновники также прогнозируют, что ВВП в 2020 году вырастит на 4%, а в 2021 году — на 6,3%, инфляция — в 2020 году — на 5% и в 2021 году — 4,8% соответственно. Что касается курса доллара, то в 2020 году он составит 31,4 грн, а в 2021 — 31,8 грн.

Таким образом, за последующие три года экономический рост составит почти 14%, что является низким показателем для страны, которая в 2014-2015 году попала в экономическую пропасть, потеряв за два года почти 18% (!) реального ВВП.

"В кризис мы упали настолько, что для того, чтобы вернуться к показателям 2013 года, нам нужно 10 лет. И это один из самых сложных аргументов для сторонников Майдана. При нынешних темпах роста мы имеем потерянное десятилетие", — отметил в СМИ экономист Андрей Блинов.

По мнению эксперта, правительство проигнорировало прогнозы о возможном наступления мирового кризиса в 2020 году, посчитав, что в 2020-2021 страну ждет хороший экономический рост.

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"1. Правительство не ждет кризиса мировых рынков. Более того, обещает спурт (рывок — ред.) в 2021 году (+6,3% по реальному ВВП). Что там за праздник намечается?

2. Странностью выглядит значительное отставание темпов инфляции от девальвации (наверное, мечтают все тарифы заморозить на весь ближайший период)", — сообщил Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

Грабить будут по-старому

В бюджетной декларации правительство так и не объяснило, каким образом оно сможет добиться низкой инфляции при высоком уровне обесценивания гривны (более 20%). Украинцы уже прекрасно знают, что вслед за обвалом нацвалюты почти сразу же происходит удорожание почти всех товаров, поскольку их приходится завозить из-за рубежа за валюту. Однако если для простых людей обвал гривны — трагедия, то для чиновников — хороший способ наполнять казну, ничего не делая. Ведь рост цен наполнит бюджет за них (дороже товары — больше налогов). А то, что инфляция обесценит доходы большинства граждан, так это чинуш не беспокоит.

Вероятно, что правительство не собирается ничего делать, чтобы улучшить состояние экономики, и в следующие три года будет и дальше "рубить капусту" за счет старых и новых налогов. В рамках так называемой "евроинтеграции" планируется существенное повышение акцизов на спиртное и табак, а также экологического налога.

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Какой-либо налоговой реформы Минфин не планирует. В бюджетной декларации чиновники пообещали подумать о вопросе введении налога на выведенный капитал (который должен заменить малоэффективный налог на прибыль), в остальном все останется прежним, а значит налоговый пресс и дальше будет давить бизнес, а коррупция процветать.

Власть, как всегда, рассчитывает на авось, а значит населению не стоит в ближайшие три года ждать экономического чуда. Призывы политиков "затянуть пояса" ради скорого "европейского будущего" оказались блефом с одной целью — удержаться при власти. Для молодежи прогнозы правительства — четкий сигнал, что в ближайшие годы в этой стране делать нечего, и стоит покидать страну, что собственно она делает уже сейчас.