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    Дмитрий Фирташ (предприниматель)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 230
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    Дмитрий Фирташ
    Суд Австрии отсрочил экстрадицию Фирташа в США
    22:14 26.12.2017
    367
    Было приостановлено рассмотрение дела до тех пор, пока суд Евросоюза не вынесет предварительное решение о применимости Хартии ЕС по правам человека к апелляции против экстрадиции Фирташа.
    Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Суд в Вене подтвердил отказ в экстрадиции Фирташа в Испанию
    12:04 19.12.2017
    326Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Коллегия судей подтвердила законность решения земельного суда Вены, в августе этого года отказавшего испанским властям, настаивавшим на выдаче Фирташа.
    Дмитрий Фирташ
    Фирташ продает свой бизнес-джет
    14:58 24.11.2017
    558Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Объявление о продаже самолета Boeing BBJ2 размещено на сайте авиаброкера Malmberg Aviaton. Авиаборт номером D-AACM был выпущен в 2010 г. для группы компаний Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа.
    Дмитрий Фирташ
    Суд начал банкротство "Укргаз-Энерго" Фирташа
    15:25 09.09.2017
    276
    Сообщается, что дело о банкротстве компании бизнесмена Дмитрия Фирташа "Укргаз-Энерго" открыто по иску оператора украинской ГТС компании "Укртрансгаз".
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    На газовом рынке "баттл" между Фирташем и "Нафтогазом" - Землянский
    01:59 31.08.2017
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    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что "Нафтогаз" недвусмысленно намекает на то, что он готов заменить господина Фирташа на рынке газопоставок.
    Дмитрий Фирташ
    Фирташ не будет экстрадирован в Испанию - СМИ
    16:07 30.08.2017
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    По информации СМИ, решение по Фирташу было принято на основании того, что суд в Барселоне не смог обосновать европейский ордер на его арест Фирташа, выданный в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.
    Дмитрий Фирташ
    СМИ: Фирташ отдаст властям Крыма базу отдыха
    08:50 25.08.2017
    1321
    Принадлежащую Фирташу базу отдыха "Волна", расположенную на Бакальской косе Крыма, почти на все лето арендуют под молодежный лагерь "Таврида", организацией которого занимается Росмолодежь.
    Дмитрий Фирташ. Архивное фото
    Суд обязал "Азот" Фирташа выплатить 47 млн грн долга
    04:51 25.08.2017
    187Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    В НАБУ уточнили, что "Азот" избежал оплаты за потребленную электроэнергию в рамках обязательств, возникших на основании договора о поставках электрической энергии, заключенного между "Азот" и "Черкассыоблэнерго".
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Генпрокуратура обнаружила схемы ухода от налогов на предприятиях Фирташа
    21:17 22.08.2017
    307Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    По информации Генпрокуратуры, страховыми компаниями, подконтрольными Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: олигархи ищут Порошенко спаринг-партнера
    10:07 07.08.2017
    1282Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Политтехнолог допускает, что по договоренности между Порошенко и Фирташем-Ахметовым на выборы будет выбран сценарий, когда Ляшко и Бойко будут работать в паре, что обеспечит действующему президенту уверенную победу над Бойко во втором туре.
    Дмитрий Фирташ
    Адвокат Фирташа ответил на обвинения в попытке дать взятки гражданам США
    02:59 27.07.2017
    178Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Адвокат Дэн Уэбб заявил, что Дмитрий Фирташ не давал взяток "нигде, никому". Он также опроверг заявления прокуроров о том, что бизнесмен связан с организованной преступностью в России.
    Герб и флаг Украины над зданием Кабмина Украины.
    Украина, наши дни: на смену олигархам придут феодалы
    08:26 19.06.2017
    2725
    Поддержка Евромайдана стала для большинства украинских олигархов роковой ошибкой, расплачиваются за которую не только они сами, но и рядовые украинцы, обложенные непомерной данью в виде тарифов, налогов, инфляции.
    Дмитрий Фирташ
    Корнейчук: Порошенко заинтересован в лояльности Фирташа
    08:08 19.06.2017
    1061Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, олигарх Дмитрий Фирташ может стать жертвой очередной сделки с президентом Петром Порошенко.
    Группа Ostchem
    Три завода Фирташа возобновили производство удобрений после простоя
    16:43 16.06.2017
    602
    По информации пресс-службы компании Ostchem, работа всех химических заводов холдинга будет в первую очередь направлена на удовлетворение спроса украинских аграриев.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ). Архивное фото
    Суд приостановил взыскание с ОПЗ $250 млн в пользу Фирташа
    19:00 19.05.2017
    174Новая волна приватизации в Украине
    По информации пресс-службы ФГИ, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед Ostchem.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    Одесский припортовый завод проиграл апелляцию компании Фирташа - ФГИ
    12:54 11.05.2017
    430
    И. о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко сообщил, что готовится кассация и ходатайство о приостановлении исполнения решения.
    Петр Порошенко и Игорь Коломойский
    Богатые тоже плачут по-украински: олигархов уничтожают как класс
    17:11 05.04.2017
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    В фантастическом сериале "Горец" о бессмертных бойцах в живых должен был остаться только один - Дункан Мак-Лауд, лихо рубивший саблей головы соперников. Внутриолигархические войны на Украине крайне напоминают сюжет саги о горце.
    Владимир Гройсман
    Гройсман поручил проверить работу компаний Фирташа на рынке газа
    12:10 05.04.2017
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    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на призыв "Нафтогаза Украины" рассмотреть возможность лишения Group DF Дмитрия Фирташа "монополии на рынке поставок газа для населения".
    Нафтогаз Украины
    "Нафтогаз" призвал лишить Фирташа монополии на поставки газа
    19:23 04.04.2017
    403Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    По мнению "Нафтогаза", компании, поставляющие газ населению, большинство из которых принадлежит Group DF, являются ненужными посредниками на рынке газа для населения.
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