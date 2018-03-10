Объявление о продаже самолета Boeing BBJ2 размещено на сайте авиаброкера Malmberg Aviaton. Авиаборт номером D-AACM был выпущен в 2010 г. для группы компаний Group DF, объединяющей активы Дмитрия Фирташа.
В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский заявил, что "Нафтогаз" недвусмысленно намекает на то, что он готов заменить господина Фирташа на рынке газопоставок.
По информации СМИ, решение по Фирташу было принято на основании того, что суд в Барселоне не смог обосновать европейский ордер на его арест Фирташа, выданный в связи с подозрениями в отмывании денег и создании криминальной группировки.
В НАБУ уточнили, что "Азот" избежал оплаты за потребленную электроэнергию в рамках обязательств, возникших на основании договора о поставках электрической энергии, заключенного между "Азот" и "Черкассыоблэнерго".
По информации Генпрокуратуры, страховыми компаниями, подконтрольными Group DF олигарха Дмитрия Фирташа, осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным предприятиям и подставным лицам.
Политтехнолог допускает, что по договоренности между Порошенко и Фирташем-Ахметовым на выборы будет выбран сценарий, когда Ляшко и Бойко будут работать в паре, что обеспечит действующему президенту уверенную победу над Бойко во втором туре.
Поддержка Евромайдана стала для большинства украинских олигархов роковой ошибкой, расплачиваются за которую не только они сами, но и рядовые украинцы, обложенные непомерной данью в виде тарифов, налогов, инфляции.
По информации пресс-службы ФГИ, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел своим постановлением от 17 мая принял к производству кассационную жалобу ФГИ по делу о долге ОПЗ перед Ostchem.
В фантастическом сериале "Горец" о бессмертных бойцах в живых должен был остаться только один - Дункан Мак-Лауд, лихо рубивший саблей головы соперников. Внутриолигархические войны на Украине крайне напоминают сюжет саги о горце.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".