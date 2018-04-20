Янукович в открытом письме предрек досрочные выборы в Украине

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что Оболонский суд Киева вынес незаконное решение о завершении судебных слушаний и переходе к дебатам, об этом говорится в открытом письме Януковича, опубликованном в пятницу.

"Это доказывает, что неспроста в данном процессе судьи были известны еще до начала рассмотрения дела — назначили тех, кто согласился прислуживать своим хозяевам — Луценко и Порошенко. Суд очень спешит, потому что правда, сказанная свидетелями по делу, может сильно повлиять на результаты досрочных парламентских выборов, на которых Порошенко и его окружение мечтают назначить себя победителями. Из сотни крымчан избитых радикалами, суд соизволил заслушать только двоих. Услышав правду из уст лишь трех высокопоставленных свидетелей — министра иностранных дел Леонида Кожары, губернатора Михаила Добкина и начальника Генерального штаба Юрия Ильина — суд убедился, что показания остальных — главы Администрации Президента Андрея Клюева, главы СБУ Александра Якименко, министра МВД Виталия Захарченко, командующего внутренними войсками Станислава Шуляка и других свидетелей, окончательно разрушат сфабрикованное обвинение", — пишет Янукович в письме, которое опубликовал Юрий Кирасир — пресс-секретарь Александра Януковича, старшего сына экс-президента Украины.

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Бывший глава государства уверен, что "нынешний режим держится на лживых историях и мифах о "мирном Майдане", о "кровавом диктаторе" и "сепаратистах Донбасса". А правда в том, что ради собственной власти эти преступники сначала сами расстреляли Небесную сотню, потом избавились от ненужного им Крыма, а затем пролили кровь тысяч украинцев на Донбассе — регионе, который не признал их".

Фото со страницы Юрия Кирасира в Facebook Открытое письмо Виктора Януковича

"Власть судит не меня — она показательно судит миллионы украинцев, которые за меня голосовали. Она судит тех, кто был против Майдана. Тех, кто не согласился с государственным переворотом. Этот суд должен стать ярким напоминанием о том, что эти люди никогда не смогут рассчитывать на закон или правосудие в Украине, на возможность быть услышанными. Публичные допросы организаторов государственного переворота и их подельников показали, что в самый критичный для страны момент, они, как крысы в клетке, делили добычу, а не думали о единстве Украины, о недопущении ее раскола", — заявил Янукович.

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Напомним, 2 марта 2018 года Виктор Янукович провел пресс-конференцию, которая состоялась в Москве. Бывший глава государства по-прежнему уверен, что гаранты соглашения между президентом Украины и оппозицией от 21 февраля 2014 года допустили нарушение Конституции страны и допустили вооруженный переворот. В своем выступлении и отвечая на вопросы журналистов Виктор Янукович заявил, что закон о реинтеграции Донбасса — это закон о продолжении войны. Кроме того, бывший президент Украины намерен обратится к США и РФ по урегулированию конфликта в Донбассе.