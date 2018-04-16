Суд в Киеве снял арест с миллионов сына Януковича

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Со счетов компаний, связанных с сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром, был снят арест. Об этом сообщается в обнародованных решениях Печерского райсуда.

Речь идет об арестах, которые были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении бюджетных средств через отделения "Укрзализныци". Как установило следствие, счета компаний, созданных для легализации присвоенных злоумышленниками средств, были открыты в ныне обанкротившемся "Всеукраинском банке развития", владельцем которого является Александр Янукович.

Всего в материалах следствия указано 12 фирм, каждая из которых подконтрольна должностным лицам этого же банка. Арест снимается со счетов: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

Отметим, в более ранних судебных решениях указывалось, что на счетах этих фирм находилось в целом около 550 млн грн и 27 млн долл, которые, по версии следствия, были присвоены фигурантами дела из государственного бюджета Украины.