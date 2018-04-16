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    Киев

    Суд в Киеве снял арест с миллионов сына Януковича

    (обновлено: )12730
    Как уточняется, речь идет об арестах, которые были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении бюджетных средств через отделения "Укрзализныци".
    Александр Янукович. Архивное фото
    Сайт МАКО

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Со счетов компаний, связанных с сыном бывшего президента Виктора Януковича Александром, был снят арест. Об этом сообщается в обнародованных решениях Печерского райсуда.

    Речь идет об арестах, которые были наложены в 2015 и 2016 годах по делу о присвоении бюджетных средств через отделения "Укрзализныци". Как установило следствие, счета компаний, созданных для легализации присвоенных злоумышленниками средств, были открыты в ныне обанкротившемся "Всеукраинском банке развития", владельцем которого является Александр Янукович.

    Всего в материалах следствия указано 12 фирм, каждая из которых подконтрольна должностным лицам этого же банка. Арест снимается со счетов: ООО "Аранит К", "Квардис Н", "Типикон А", "Вектор-Перспектива", Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", "Ди Соуз", "Мелон 8", "Бенефит-Консалт" и "Лайтрум".

    Отметим, в более ранних судебных решениях указывалось, что на счетах этих фирм находилось в целом около 550 млн грн и 27 млн долл, которые, по версии следствия, были присвоены фигурантами дела из государственного бюджета Украины.

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