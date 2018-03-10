Оболонский районный суд Киева, в котором рассматривается дело экс-президента Виктора Януковича, ранее утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек.
Первый вице-спикер Верховной Рады на своей странице в Facebook заявила, что "полностью разделяет возмущение журналистов действиями силовых структур". Геращенко и другие женщины-депутаты высказали свой протест против проведенного досмотра.
На судебном заседании в четверг суд вернется к изучению доказательств вины Януковича, предоставленных стороной обвинения. После этого свои доказательства невиновности экс-президента представит его защита.
Участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.
Юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что закрытый судебный процесс - это вопрос не политической составляющей. Судьи решают, есть ли основания, чтобы заседание было закрытым, будут ли там рассматриваться государственные тайны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Оболонский районный суд Киева, в котором рассматривается дело экс-президента Виктора Януковича, ранее утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек.
Первый вице-спикер Верховной Рады на своей странице в Facebook заявила, что "полностью разделяет возмущение журналистов действиями силовых структур". Геращенко и другие женщины-депутаты высказали свой протест против проведенного досмотра.
При попытке протестующих пройти сквозь кордон правоохранителей на территорию суда завязалась драка. Во время противостояния звучали взрывы пиротехники. На месте событий находятся несколько народных депутатов.