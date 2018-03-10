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    Оболонский суд Киева

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 35
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    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
    В суде по делу о госизмене Януковича начинается новый виток
    06:22 06.03.2018
    1341Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Оболонский районный суд Киева, в котором рассматривается дело экс-президента Виктора Януковича, ранее утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек.
    Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича
    Защите Януковича отказали в повторном допросе Порошенко
    10:40 22.02.2018
    266Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Согласно заявлению судьи Владислава Девятко, "в удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно".
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Геращенко извинилась за обыски журналистов перед приездом Порошенко в суд
    10:40 22.02.2018
    435Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Первый вице-спикер Верховной Рады на своей странице в Facebook заявила, что "полностью разделяет возмущение журналистов действиями силовых структур". Геращенко и другие женщины-депутаты высказали свой протест против проведенного досмотра.
    Петр Порошенко
    Порошенко заявил, что в феврале 2014 года его жизни угрожали в Крыму
    15:22 21.02.2018
    308Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В среду президент Украины по системе видеосвязи дал свидетельские показания в рамках рассмотрения уголовного дела по обвинению Виктора Януковича в госизмене.
    Трансляция суда с показаниями Петра Порошенко
    Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича 
    14:10 21.02.2018
    788
    В Оболонском районном суде Киева 21 февраля начался допрос по видеоконференции президента Украины Петра Порошенко. Он дает показания в качестве свидетеля по делу о госизмене Виктора Януковича.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича. Архивное фото
    Прокуратура озвучила точную дату допроса Порошенко по делу Януковича
    02:53 19.02.2018
    283Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам прокурора Руслана Кравченко, в тот же день, когда Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко, запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
    Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко
    Глава ВМС Украины дал показания в суде по делу Януковича
    10:23 27.12.2017
    633Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Вице-адмирал командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко дал в суде показания, касающиеся событий вокруг украинских воинских частей в Крыму в марте 2014 года.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Суд над Януковичем. Кого судите на самом деле, ребята?
    15:11 20.08.2017
    2645Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Обещанного Юрием Луценко приговора для Януковича ко Дню независимости не будет, но суд по делу о его госизмене набирает ход. ГПУ и власть в целом, похоже, связывают с его результатами большие надежды.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
    Суд продолжит изучение доказательств по делу о госизмене Януковича
    05:43 17.08.2017
    134Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    На судебном заседании в четверг суд вернется к изучению доказательств вины Януковича, предоставленных стороной обвинения. После этого свои доказательства невиновности экс-президента представит его защита.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд допросит первого свидетеля по делу о госизмене Януковича
    06:48 15.08.2017
    224Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Назначенное на вторник 14.00 заседание будет посвящено допросу первого свидетеля по делу, которым станет бывший посол Украины при ООН Юрий Сергеев.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    Суд в Киеве продолжит рассматривать дело о госизмене Януковича
    06:33 10.08.2017
    111Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Суд дал недельный срок новому адвокату обвиняемого Виталию Мешечку, предоставленному государственным центом бесплатной правовой помощи, на ознакомление с материалами дела.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    Суд в Киеве продолжит рассмотрение дела "о госизмене Януковича"
    04:59 03.08.2017
    121Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Экс-президент Виктор Янукович направил заявление в ГПУ и НАБУ, потребовав привлечь к уголовной ответственности трех судей Оболонского райсуда за вынесение "неправосудных решений" по его делу.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Архивное фото
    В понедельник суд приступит к рассмотрению по существу дела Януковича
    01:59 26.06.2017
    81Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Участия Януковича в заседании не ожидается, так как ранее киевский суд отказался направлять в Россию запрос о предоставлении международно-правовой помощи в организации его участия в режиме видеосвязи из Ростовского областного суда РФ.
    Молоточек судьи
    Судью Оболонского суда Киева уволят за аресты участников Евромайдана
    23:21 19.06.2017
    77
    Адвокат майдановцев сообщил, что к судье Оболонского районного суда Киева Юлии Бевзенко (Оробец) дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    Защита Януковича отказалась от суда присяжных
    18:21 29.05.2017
    78Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам адвоката Януковича Виталия Сердюка, защита настаивает, чтобы все вопросы, связанные с этим делом рассматривались исключительно в составе профессиональных судей, без привлечения присяжных.
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    В Киеве осудили восемь экс-бойцов спецроты "Торнадо"
    21:35 07.04.2017
    1373Дело "Торнадо": судный день
    По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, командира "Торнадо" Руслана Онищенко суд приговорил к 11 годам лишения свободы. Его заместителя Николая Цукура - к девяти годам и шести месяцам.
    Оболонский районный суд Киева
    Оболонский суд Киева продолжит заседание по бойцам спецроты "Торнадо"
    10:46 17.08.2016
    384Дело "Торнадо": судный день
    Защитникам "торнадовцев" позвонили из суда и сообщили, что на 11:30 в зал доставят обвиняемых для участия в судебном заседании. Ранее сообщалось, что заседание суда состоится 23 августа.
    Ситуация под Оболонским райсудом Киева. Видео
    Ситуация под Оболонским райсудом перед заседанием по "Торнадо" 
    13:51 16.08.2016
    587Дело "Торнадо": судный день
    Во вторник Оболонский районный суд продолжил рассмотрение дела в отношении экс-бойцов роты "Торнадо". К зданию суда стянули силы Национальной гвардии и патрульной полиции.
    Ситуация под Оболонским судом 9 августа
    Полиция задержала самых активных участников протеста под Оболонским судом
    13:50 09.08.2016
    335Дело "Торнадо": судный день
    Как сообщается, в Оболонское управление полиции доставили двух человек, которые были активными участниками событий, происходивших под стенами суда. Правоохранители устанавливают их анкетные данные.
    Столкновения бойцов Торнадо и полиции под Оболонским райсудом в Киеве
    Дело "Торнадо". Юрист о том, чего стоит еще ожидать от процесса
    08:14 04.08.2016
    1276Дело "Торнадо": судный день
    Юрист Евгений Лосовский в эфире "ГС" заявил, что закрытый судебный процесс - это вопрос не политической составляющей. Судьи решают, есть ли основания, чтобы заседание было закрытым, будут ли там рассматриваться государственные тайны.
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    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
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    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
    В суде по делу о госизмене Януковича начинается новый виток
    06:22 06.03.2018
    1341
    Оболонский районный суд Киева, в котором рассматривается дело экс-президента Виктора Януковича, ранее утвердил список из 16 свидетелей со стороны защиты, хотя адвокаты настаивали на допросе 138 человек.
    Трансляция суда с показаниями Петра Порошенко
    Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича 
    14:10 21.02.2018
    788
    В Оболонском районном суде Киева 21 февраля начался допрос по видеоконференции президента Украины Петра Порошенко. Он дает показания в качестве свидетеля по делу о госизмене Виктора Януковича.
    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    Геращенко извинилась за обыски журналистов перед приездом Порошенко в суд
    10:40 22.02.2018
    435
    Первый вице-спикер Верховной Рады на своей странице в Facebook заявила, что "полностью разделяет возмущение журналистов действиями силовых структур". Геращенко и другие женщины-депутаты высказали свой протест против проведенного досмотра.
    Петр Порошенко
    Порошенко заявил, что в феврале 2014 года его жизни угрожали в Крыму
    15:22 21.02.2018
    308
    В среду президент Украины по системе видеосвязи дал свидетельские показания в рамках рассмотрения уголовного дела по обвинению Виктора Януковича в госизмене.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу Януковича. Архивное фото
    Прокуратура озвучила точную дату допроса Порошенко по делу Януковича
    02:53 19.02.2018
    283
    По словам прокурора Руслана Кравченко, в тот же день, когда Оболонский суд Киева допросит президента Петра Порошенко, запланирован допрос постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.
    Президент Украины Петр Порошенко на судебном заседании по делу Януковича
    Защите Януковича отказали в повторном допросе Порошенко
    10:40 22.02.2018
    266
    Согласно заявлению судьи Владислава Девятко, "в удовлетворении ходатайства о повторном допросе Петра Порошенко отказать, поскольку ходатайство необоснованно".
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