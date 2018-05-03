В деле против Януковича о госизмене начинаются прения сторон

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в четверг, 3 мая, продолжит заседание по уголовному делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, на котором должны начаться прения сторон.

Суд ранее перешел к стадии судебных прений. Адвокаты выступили против этого решения, заявив, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты. Они считают, что суд принял это решение под политическим давлением. Защитники в знак протеста покинули зал судебных заседаний. Янукович в открытом обращении также заявил, что считает незаконным решение суда о переходе к стадии прений сторон.

Кроме того, суд вызвал экс-главу государства на заседание, начало которого запланировано на 10.00. Соответствующая повестка была опубликована в газете "Урядовый курьер". Коллегия суда также предложила Януковичу выбрать себе другого защитника в связи с заявлением его адвокатов, что они не смогут присутствовать на заседаниях 3 и 4 мая. На заседании, запланированном на четверг, суд может назначить подсудимому государственного адвоката.

Ранее в ходе судебных заседаний были допрошены президент Петр Порошенко, спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, экс-премьер Арсений Яценюк, глава министерства внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, замглавы комитета парламента по вопросам нацбезопасности и обороны Юлий Мамчур, командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, экс-премьер Крыма Анатолий Могилев и другие.

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В утвержденный судом список свидетелей защиты вошли 16 человек, хотя адвокаты настаивали на допросе 138. Туда попали экс-премьер Украины Николай Азаров, экс-глава администрации президента Андрей Клюев, экс-глава МВД Виталий Захарченко, экс-глава Службы безопасности Александр Якименко, экс-глава Минобороны Павел Лебедев и ряд других бывших украинских чиновников.

Суд отказал защите в допросе президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон, экс-главы МИД Эстонии Урмаса Паэта, экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главы комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главы МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Суд не вызвал на допрос европейских политиков из-за их дипломатической неприкосновенности.

По мнению адвокатов, их показания были бы крайне важными, поскольку некоторые из них выступали гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году.

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Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "УДАР", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014–2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер партии "ВО "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная Рада отстранила Януковича от власти.

Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".