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    Януковича предупреждали. Рассекречены письма экс-глав СБУ

    (обновлено: )41308
    Письмо экс-главы СБУ Александра Якименко к тогдашнему главе Администрации президента Андрею Клюеву и письмо бывшего главного СБУшника Игоря Калинина лично бывшему гаранту обнародовали в суде.
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене, зачитали рассекреченные письмо экс-главы СБУ Александра Якименко к тогдашнему главе Администрации президента Андрею Клюеву и письмо бывшего главного СБУшника Игоря Калинина лично бывшему гаранту.

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    Отмечается, что письмо было написано 17 февраля 2014 года – за день до расстрела активистов на Майдане.

    В частности, в письме поднимается тема о так называемом давлении России на Украину, а также речь идет об активизации структур, направленных на защиту интересов русскоязычного населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в стране.

    Также Якименко указал на приоритетность российских спецслужб именно в отношении восточных и южных регионов Украины.

    Кроме того, главенствующий судья Владислав Девятко зачитал письмо Калинина, но уже лично к Януковичу.

    Экс-глава СБУ предупреждал тогдашнего президента, что "Россия стала контролировать украинский бизнес и собиралась получить контроль над украинскими сельскохозяйственными землями". Копию письма можно посмотреть здесь.

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