Януковича предупреждали. Рассекречены письма экс-глав СБУ

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. В Оболонском районном суде Киева, где рассматривается дело по обвинению экс-президента Виктора Януковича в госизмене, зачитали рассекреченные письмо экс-главы СБУ Александра Якименко к тогдашнему главе Администрации президента Андрею Клюеву и письмо бывшего главного СБУшника Игоря Калинина лично бывшему гаранту.

Отмечается, что письмо было написано 17 февраля 2014 года – за день до расстрела активистов на Майдане.

В частности, в письме поднимается тема о так называемом давлении России на Украину, а также речь идет об активизации структур, направленных на защиту интересов русскоязычного населения в условиях обострения общественно-политической ситуации в стране.

Также Якименко указал на приоритетность российских спецслужб именно в отношении восточных и южных регионов Украины.

Кроме того, главенствующий судья Владислав Девятко зачитал письмо Калинина, но уже лично к Януковичу.

Экс-глава СБУ предупреждал тогдашнего президента, что "Россия стала контролировать украинский бизнес и собиралась получить контроль над украинскими сельскохозяйственными землями". Копию письма можно посмотреть здесь.