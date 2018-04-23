Корнейчук: ЦИК времен Януковича максимально выгоден Порошенко

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Банковую вполне устраивает нынешний состав Центризбиркома, однако президент Петр Порошенко вынужден будет обновить его под давлением Вашингтона. Процесс ротации тормозят незавершенные политические торги с "Народным фронтом", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту уволить членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), у которых закончился срок полномочий, и избрать новых. Соответствующее решение члены комитета утвердили в среду на заседании.

Собеседования с кандидатами журналистам запретили транслировать.

Напомним, в феврале президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение новых членов ЦИКа в составе Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой. Таким образом, 14 человек претендуют на 13 вакантных мест в комиссии.

Ранее СМИ сообщали, что ротация затягивается, поскольку нет еще окончательного решения по досрочным выборам (если будут выборы, то как раз действующий состав ЦИК многих устраивает), кроме того, продолжаются торги по представителям политических сил в обновлении состава ЦИК.

"Именно нынешний состав ЦИК еще времен Януковича является максимально выгодным для Порошенко. Эти люди, по сути, помогли Порошенко стать президентом в одном туре и завести самую крупную фракцию в парламент", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

В то же время, по его словам, "под давлением Вашингтона Банковая вынуждена менять членов ЦИК, при этом — разделив влияние с "Народным фронтом", которому Порошенко не доверяет".

"Мало того, Госдеп требует включение в новый ЦИК представителей оппозиционных фракций. Что означает: Вашингтон не намерен закрывать глаза на фальсификации, если Порошенко все же решится идти на президентские выборы без согласия Запада. Собственно, итог страхов Банковой мы и видим в затягивании назначения нового состава ЦИК", — подчеркнул эксперт.

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Он пояснил: нет никаких гарантий, что большинство в комиссии будет ориентироваться на президента.

По словам аналитика, одновременно свою игру ведет "Народный фронт", где понимают: "чем больше они получат своих членов ЦИК – тем больше механизмов договариваться с новым президентом".

"Идут торги НФ с Банковой. Кроме того, в НФ боятся, что Порошенко, получив относительно подконтрольный ЦИК, может вдруг объявить досрочные выборы в Раду. Поэтому и нет договоренностей по голосованию за членов ЦИК", — резюмировал Корнейчук.

Напомним, ранее лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляла, что президент "подал состав ЦИК, включив туда множество своих людей". Она также отметила, что Порошенко нарушил закон о ЦИК и все основы демократии, поскольку в списке нет представителя политической партии "Батькивщина".

А нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич отмечал, что попытка сформировать ЦИК без присутствия реальной оппозиции говорит лишь о слабости Порошенко.