Комитет Рады одобрил смену состава ЦИК

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту уволить членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), у которых закончился срок полномочий, и избрать новых. Соответствующее решение члены комитета утвердили в среду на заседании.

Увольнение членов ЦИК поддержали 24 члена комитета, а назначение новых — 23.

Перед голосованием на заседании комитета провели короткие собеседования с кандидатами в ЦИК, которые журналистам запретили транслировать. К большинству кандидатов в ЦИК у членов комитета даже не возникло никаких вопросов, поэтому в среднем собеседование длилось несколько секунд.

"В конечном итоге они рекомендовали всех 14 кандидатов, при том что вакантных мест в ЦИКе всего 13", — пишет LB.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового состава ЦИК в четверг, 19 апреля.

В феврале президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение новых членов ЦИКа в составе Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой. 14 человек претендуют на 13 вакантных мест в комиссии.