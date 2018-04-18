наверх
18.04.201821:10
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Комитет Рады одобрил смену состава ЦИК

    (обновлено: )25
    Члены комитета по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады рекомендовали парламенту всех 14 кандидатов, хотя вакантных мест в ЦИК всего 13.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту уволить членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), у которых закончился срок полномочий, и избрать новых. Соответствующее решение члены комитета утвердили в среду на заседании.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Год до выборов. Порошенко не поможет "карманный" ЦИК

    Увольнение членов ЦИК поддержали 24 члена комитета, а назначение новых — 23.

    Перед голосованием на заседании комитета провели короткие собеседования с кандидатами в ЦИК, которые журналистам запретили транслировать. К большинству кандидатов в ЦИК у членов комитета даже не возникло никаких вопросов, поэтому в среднем собеседование длилось несколько секунд.

    "В конечном итоге они рекомендовали всех 14 кандидатов, при том что вакантных мест в ЦИКе всего 13", — пишет LB.

    Верховная Рада может рассмотреть вопрос о назначении нового состава ЦИК в четверг, 19 апреля.

    В феврале президент Петр Порошенко внес в Раду представление на назначение новых членов ЦИКа в составе Аллы Басалаевой, Натальи Бернацкой, Михаила Вербенского, Андрея Евстигнеева, Ирины Ефремовой, Ольги Желтовой, Олега Конопольского, Светланы Кустовой, Ольги Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяны Слипачук, Леонтия Шипилова и Татьяны Юзьковой. 14 человек претендуют на 13 вакантных мест в комиссии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Участие президента Петра Порошенко в мероприятиях по случаю Дня крещения Киевской Руси-Украины. Архивное фото
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны