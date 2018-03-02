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    В ЦИК призвали местные власти обжаловать статус русского языка

    Тема:

    Закон о языке: КСУ создал прецедент (18)

    (обновлено: )15211
    Член ЦИК Андрей Магера отметил, что после признания неконституционным закона Украины "Об основах государственной языковой политики" областные государственные администрации должны обратиться в суды.
    Андрей Магера. Архивное фото
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. После признания неконституционным закона об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, областные госадминистрации должны в судах обжаловать решения местных советов о предоставлении в 2012 году русскому языку статуса регионального. Такое мнение высказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
    Отмена "языкового" закона. Почему КС открыл ящик Пандоры?

    КС Украины в среду, 28 февраля, признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. С этого дня закон считается утратившим силу.

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    "Теперь, после признания неконституционным закона Украины "Об основах государственной языковой политики", областные государственные администрации, как государственные органы, призванные обеспечивать соблюдение Конституции и законов Украины на территории соответствующих областей, должны обратиться в суды о признании незаконными и отмене решений местных советов о региональных языках", — написал Магера на своей странице в Facebook в четверг.

    Facebook Андрея Магеры
    Комментарий Андрея Магеры

    В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. В начале 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу "языковой закон", однако на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

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    Отметим, что в решении КСУ отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.

    Суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона Конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.

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