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    Аналитика и комментарии

    Отмена "языкового" закона. Почему КС открыл ящик Пандоры?

    Тема:

    Закон о языке: КСУ создал прецедент (16)

    (обновлено: )108970
    Конституционный суд не признал сам текст закона Кивалова-Колесниченко неконституционным, а только обратил внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции. Таким образом создан прецедент.
    Молоточек судьи
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Конституционный суд Украины в среду 28 февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики ("языковой" закон Кивалова-Колесниченко), наделяющий русский язык статусом регионального. Как сказано в решении, "Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта закона". С этого дня закон считается утратившим силу.

    "Нарушения процедуры"

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Соцсети: новый виток "языковых" проблем в Украине

    Сообщается, что суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона Конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.

    "Конституционный суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона № 9073 во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 года носили системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно ч. 1 ст. 152 Конституции Украины", — говорится в решении КС.

    Отмечается, что при рассмотрении представления 57 нардепов суд установил, в частности, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении, не была подготовлена сравнительная таблица и заключение профильного комитета. Депутаты были лишены возможности обсудить свои поправки и предложения. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование, указали в КС.

    Искоренить "расейскоговорящих"?..

    Националисты приняли решение Конституционного суда с восторгом. "Именно этот позорный "закон", протянутый московской агентурой в 2012 году, был одним из этапов подготовки российской агрессии против Украины. Наконец он отменён", — написал "свободовец" Андрей Ильенко на своей странице в Facebook.

    В комментариях к посту — поздравления депутатам и призывы сделать следующие шаги, чтобы искоренить, наконец-то, "расейскоговорящих"…

    Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в своём Twitter одобрил отмену закона и предложил не останавливаться, а принимать "новый Закон об украинском языке", который, по его словам, "наконец реализует государственный статус украинского языка".

    Как это "укрепит" единство страны

    Молоток судьи
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
    Решение КС по "языковому" закону: создан прецедент

    Трезвые головы предупреждают: отмена "языкового" закона 2012 года неминуемо вызовет конфликты в обществе и в парламенте, а реакция международных организаций будет негативной. Ведь они и до этого решения КС уже серьёзно критиковали Украину за ущемления прав национальных меньшинств, напомнил в интервью РИА Новости Украина соавтор "языкового" закона, политолог Руслан Бортник.

    Однако, по его мнению, нынешняя власть, не способная решить острые социально-экономические проблемы, будет во время избирательной кампании отвлекать внимание общества, поднимая вопросы церкви, языка…

    Бортник подчеркнул, что все «языковые» законопроекты, лежащие сейчас в парламенте (а их пять), имеют высокий конфликтный потенциал, поскольку предусматривают ущемление прав людей, относящихся к национальным меньшинствам.

    Понятно, что единство страны, о котором на словах так заботится нынешняя власть, всё это отнюдь не укрепит. Решение КС об отмене "языкового" закона негативно восприняли в непризнанных республиках Донбасса. Так, и.о. главы МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова отметила, что попытки установить единый языковой режим в многонациональном государстве, "где больше половины населения говорит на русском языке, лишь углубляет многолетний раскол в украинском обществе и все больше ущемляет права миллионов русскоязычных жителей страны".

    Школьная доска
    Украинское фото
    Родной язык в Украине: подавляющий украинский

    Никанорова напомнила, что попытка действующей киевской власти отменить закон об основах языковой политики еще в 2014 году и стала одной из причин конфликта в Донбассе.

    По какому закону жить?

    Бортник также обратил внимание на такой юридический нюанс: по логике, после отмены закона 2012 года, должен снова действовать закон о языке, принятый еще в советской  Украине.

    Эту коллизию отметил и нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Ларин.

    "До принятия этого закона действовал закон о языках в Украинской ССР 1989 года, который аннулировался законом Колесниченко-Кивалова. А так как другого закона у нас нет, теперь мы вновь будем жить по закону 1989 года. А он гарантирует право граждан свободно использовать свой национальный язык или любые другие языки во всех сферах общественной жизни — в образовании, медицине, судебной системе, в органах власти, в бытовой сфере, в литературе, в СМИ, то есть, везде. Решение КС обязательное и обжалованию не подлежит", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

    Впрочем, по мнению Бортника, в реальности советский закон, конечно, работать не будет…

    Школьница с букварем
    Украинское фото
    Украинский язык развивается, но под давлением английского — эксперт

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    Отметим, спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже заявил, что после отмены закона Колесниченко-Кивалова появилась возможность принять новый закон о языке.

    "Создан прецедент"

    Есть ещё один немаловажный (а может быть — очень важный) аспект в этой "языковой" истории. Признав закон Кивалова-Колесниченко неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия, КС открыл ящик Пандоры. В сущности, можно будет отменить большинство законов, принятых уже этой Верховной Радой, ведь регламент нардепы нарушают с завидной регулярностью, в чём сами же обвиняют друг друга.

    Так, глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко и другие "радикалы" заявляли о кнопкодавстве при принятии медицинской реформы. По словам Ляшко, закон приняли "антиконституционным способом", благодаря карточкам нардепов, которых не было в зале. Можно будет в будущем отменить медреформу? Почему бы нет.

    В своё время соцети облетело видео, зфиксировавшее, как один из нардепов (как раз и фракции "Радикальной партии") голосует за шестерых  своих коллег при принятии законопроекта, определяющего условия выступления артистов из Российской Федерации в Украине. Можно будет отменить этот закон? Подобные примеры можно множить…

    Сергей Кивалов
    Facebook Сергея Кивалова
    Кивалов: Киев восстановил языковой закон УССР 1989 года

    Сергей Ларин отметил: суд не признал сам текст закона (Кивалова-Колесниченко — Ред.) неконституционным, а только обратил внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции. По словам политика, "таким образом создан прецедент!".

    Как будет работать этот прецедент (и будет ли), покажет время.

    Напомним, в Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После смены власти в Украине в 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

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