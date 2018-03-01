Отмена "языкового" закона. Почему КС открыл ящик Пандоры?

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Конституционный суд Украины в среду 28 февраля признал неконституционным закон об основах языковой политики ("языковой" закон Кивалова-Колесниченко), наделяющий русский язык статусом регионального. Как сказано в решении, "Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта закона". С этого дня закон считается утратившим силу.

"Нарушения процедуры"

Сообщается, что суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона Конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.

"Конституционный суд Украины пришел к выводу, что нарушения конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта закона № 9073 во время его принятия в целом на вечернем пленарном заседании Верховной Рады Украины 3 июля 2012 года носили системный характер и существенно повлияли на окончательный результат принятия закона. Изложенное является основанием для признания закона неконституционным согласно ч. 1 ст. 152 Конституции Украины", — говорится в решении КС.

Отмечается, что при рассмотрении представления 57 нардепов суд установил, в частности, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении, не была подготовлена сравнительная таблица и заключение профильного комитета. Депутаты были лишены возможности обсудить свои поправки и предложения. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование, указали в КС.

Искоренить "расейскоговорящих"?..

Националисты приняли решение Конституционного суда с восторгом. "Именно этот позорный "закон", протянутый московской агентурой в 2012 году, был одним из этапов подготовки российской агрессии против Украины. Наконец он отменён", — написал "свободовец" Андрей Ильенко на своей странице в Facebook.

В комментариях к посту — поздравления депутатам и призывы сделать следующие шаги, чтобы искоренить, наконец-то, "расейскоговорящих"…

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко в своём Twitter одобрил отмену закона и предложил не останавливаться, а принимать "новый Закон об украинском языке", который, по его словам, "наконец реализует государственный статус украинского языка".

Как это "укрепит" единство страны

Трезвые головы предупреждают: отмена "языкового" закона 2012 года неминуемо вызовет конфликты в обществе и в парламенте, а реакция международных организаций будет негативной. Ведь они и до этого решения КС уже серьёзно критиковали Украину за ущемления прав национальных меньшинств, напомнил в интервью РИА Новости Украина соавтор "языкового" закона, политолог Руслан Бортник.

Однако, по его мнению, нынешняя власть, не способная решить острые социально-экономические проблемы, будет во время избирательной кампании отвлекать внимание общества, поднимая вопросы церкви, языка…

Бортник подчеркнул, что все «языковые» законопроекты, лежащие сейчас в парламенте (а их пять), имеют высокий конфликтный потенциал, поскольку предусматривают ущемление прав людей, относящихся к национальным меньшинствам.

Понятно, что единство страны, о котором на словах так заботится нынешняя власть, всё это отнюдь не укрепит. Решение КС об отмене "языкового" закона негативно восприняли в непризнанных республиках Донбасса. Так, и.о. главы МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова отметила, что попытки установить единый языковой режим в многонациональном государстве, "где больше половины населения говорит на русском языке, лишь углубляет многолетний раскол в украинском обществе и все больше ущемляет права миллионов русскоязычных жителей страны".

Никанорова напомнила, что попытка действующей киевской власти отменить закон об основах языковой политики еще в 2014 году и стала одной из причин конфликта в Донбассе.

По какому закону жить?

Бортник также обратил внимание на такой юридический нюанс: по логике, после отмены закона 2012 года, должен снова действовать закон о языке, принятый еще в советской Украине.

Эту коллизию отметил и нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Ларин.

"До принятия этого закона действовал закон о языках в Украинской ССР 1989 года, который аннулировался законом Колесниченко-Кивалова. А так как другого закона у нас нет, теперь мы вновь будем жить по закону 1989 года. А он гарантирует право граждан свободно использовать свой национальный язык или любые другие языки во всех сферах общественной жизни — в образовании, медицине, судебной системе, в органах власти, в бытовой сфере, в литературе, в СМИ, то есть, везде. Решение КС обязательное и обжалованию не подлежит", — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Впрочем, по мнению Бортника, в реальности советский закон, конечно, работать не будет…

Читайте также: Стадный: принуждение в выборе языка обучения — позор Украины

Отметим, спикер Верховной Рады Андрей Парубий уже заявил, что после отмены закона Колесниченко-Кивалова появилась возможность принять новый закон о языке.

"Создан прецедент"

Есть ещё один немаловажный (а может быть — очень важный) аспект в этой "языковой" истории. Признав закон Кивалова-Колесниченко неконституционным из-за нарушения процедуры его принятия, КС открыл ящик Пандоры. В сущности, можно будет отменить большинство законов, принятых уже этой Верховной Радой, ведь регламент нардепы нарушают с завидной регулярностью, в чём сами же обвиняют друг друга.

Так, глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко и другие "радикалы" заявляли о кнопкодавстве при принятии медицинской реформы. По словам Ляшко, закон приняли "антиконституционным способом", благодаря карточкам нардепов, которых не было в зале. Можно будет в будущем отменить медреформу? Почему бы нет.

В своё время соцети облетело видео, зфиксировавшее, как один из нардепов (как раз и фракции "Радикальной партии") голосует за шестерых своих коллег при принятии законопроекта, определяющего условия выступления артистов из Российской Федерации в Украине. Можно будет отменить этот закон? Подобные примеры можно множить…

Сергей Ларин отметил: суд не признал сам текст закона (Кивалова-Колесниченко — Ред.) неконституционным, а только обратил внимание на процедуру его принятия, которая не соответствует Конституции. По словам политика, "таким образом создан прецедент!".

Как будет работать этот прецедент (и будет ли), покажет время.

Напомним, в Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После смены власти в Украине в 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.