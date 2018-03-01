Соцсети: новый виток "языковых" проблем в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Пока говорил президент, в Украине произошли весьма неожиданные изменения в законах о языке общения всего народа. В последний день зимы, 28 февраля, Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону "Кивалова-Колесниченко", дающий русскому языку статус регионального. Позднее КСУ уточнил, что признал неконституционным закон из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.

Принятый 3 июня 2012 года языковой закон "Кивалова-Колесниченко" стал одним из самых громких политических событий тех времен. В нем в частности говорится, что "каждый имеет право свободно определять язык, который считает родным, и выбирать язык общения". Помимо этого законом устанавливается, что государственным языком в Украине является украинский, который обязательно используется на всей территории страны во всех законодательных, исполнительных и судебных органах. В соцсетях последним вердиктом Конституционного суда довольны далеко не все:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook