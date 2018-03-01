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    Общество

    Депутаты Рады отказались запретить русский язык в рекламе

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    Всего 200 голосов смогли собрать авторы законопроекта 2702-д, который запрещает использование русского языка в рекламе на территории всей Украины и регулирует правила размещение рекламы.
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    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг не приняла в первом чтении законопроект, который регулировал правила размещения рекламы в городах и запрещал использование русского языка в рекламе.

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    Законопроект 2702-д собрал только 200 голосов при 226 необходимых.

    По законопроекту, языком всей рекламы должен был стать только украинский, за исключением названий брендов.

    По информации "Украинской правды", против законопроекта выступила депутат от фракции БПП Наталья Новак. Она сказала, что документ монополизирует рынок наружной рекламы, дает преференции для существующих игроков рынка и содержит коррупционные нормы, ведь в проекте есть много нечетких правил, которые создают лазейки для коррупции.

    Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар наоборот — назвала это голосование "откровенно лоббистским": "Многолетняя работа многих экспертов была абсолютно нивелирована людьми, которые имеют прямые интересы в сфере наружной рекламы", — считает Сюмар.

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    Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако сразу не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сразу же заявил, что закон признан неконституционным. Позднее КСУ уточнил, что признал неконституционным закон, дающий русскому языку статус регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.

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