Парубий ждет новый закон о языке после отмены закона Кивалова - Колесниченко

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Укриана. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что после отмены закона Колесниченко-Кивалова появилась возможность принять новый закон о языке.

Об этом Парубий заявил во время заседания Верховной Рады в четверг.

"Решение Конституционного суда открывает нам возможность рассмотреть и принять новый закон о языке и я прошу фракции провести консультации по тем проектам, которые зарегистрированы, чтобы мы могли обсудить и выйти на положительное решение", — сказал Парубий в сессионном зале.

Напомним, 28 февраля Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако сразу не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок сразу же заявил, что закон признан неконституционным.

Позднее КСУ уточнил, что признал неконституционным закон, дающий русскому языку статус регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия.