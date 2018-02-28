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    Общество

    В ДНР прокомментировали решение суда по статусу русского языка

    (обновлено: )52781
    Как отмечается, решение Конституционного суда Украины противоречит не только самому основному закону Украины, но и таким международным документам как, например, Всеобщая декларация прав человека.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Признание неконституционным закона о региональном статусе русского языка в Украине нарушает законы и усиливает раскол в обществе, заявила в среду и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

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    "Решение Конституционного суда Украины противоречит не только самому основному закону Украины, но и таким международным документам как, например, Всеобщая декларация прав человека, Пакт о гражданских и политических правах, Документ копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ", — сказала РИА Новости Никонорова.

    Она отметила, что попытки установить единый языковой режим в многонациональном государстве, "где больше половины населения говорит на русском языке, лишь углубляет многолетний раскол в украинском обществе и все больше ущемляет права миллионов русскоязычных жителей страны".

    Никонорова напомнила, что попытка действующей киевской власти отменить закон об основах языковой политики еще в 2014 году и стала одной из причин конфликта в Донбассе.

    Ранее в среду партия "Свобода" заявила, что Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Источник РИА Новости в суде подтвердил эту информацию.

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