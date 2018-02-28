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    Вице-премьер призвал принять новый закон о статусе украинского языка

    (обновлено: )378021
    Как отметил Вячеслав Кириленко, "следует принимать новый закон об украинском языке, который наконец реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено конституцией Украины".
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. 

    Школьная доска
    Украинское фото
    Родной язык в Украине: подавляющий украинский
    Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нужно принять новый документ о государственном статусе украинского языка после отмены закона, который наделял русский язык статусом регионального.

    "Позорный "закон" Колесниченко-Кивалова отменен во второй раз! Теперь уже и Конституционным судом! Не надо останавливаться — теперь следует принимать новый закон об украинском языке, который наконец реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено конституцией Украины! Это надо сделать", — написал Кириленко в Twiter.

    Ранее в среду националистическая партия "Свобода" заявила, что Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Источник РИА Новости в суде подтвердил эту информацию.

    В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

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