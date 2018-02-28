Вице-премьер призвал принять новый закон о статусе украинского языка

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина.

Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нужно принять новый документ о государственном статусе украинского языка после отмены закона, который наделял русский язык статусом регионального.

"Позорный "закон" Колесниченко-Кивалова отменен во второй раз! Теперь уже и Конституционным судом! Не надо останавливаться — теперь следует принимать новый закон об украинском языке, который наконец реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено конституцией Украины! Это надо сделать", — написал Кириленко в Twiter.

Ранее в среду националистическая партия "Свобода" заявила, что Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Источник РИА Новости в суде подтвердил эту информацию.

В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.