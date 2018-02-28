КСУ вынес решение по закону о языковой политике Кивалова - Колесниченко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Конституционный Суд во время принял решение касательно соответствия украинской Конституции закона "О принципах государственной языковой политики" №5029-VI (так называемый закон "Кивалова-Колесниченко"), сообщает пресс-служба КСУ в среду.

Какое именно решение было принято не уточняется.

"28 февраля на пленарном заседании Большой палаты Конституционного Суда Украины было принято Решение Конституционного Суда Украины № 2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", – говорится в сообщении.

В текст решения ВСУ вносятся окончательные правки, оно будет обнародовано в ближайшее время.

В то же время лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что закон Колесниченко — Кивалова был признан неконституционным. "Сегодня последнее заседание Конституционного Суда по инициативе и представлению народных депутатов-свободовцев о признании скандального закона Кивалова — Колесниченко неконституционным. Доказательная база стопроцентная! Антиукраинской закон признан неконституционным и отменено! Это наша общая многолетняя победа!" — написал Тягнибок в Facebook.

Справка

Принятие 3 июня 2012 года языкового закона "Кивалова-Колесниченко" стало одним из самых громких политических событий в стране. В законе "Кивалова-Колесниченко" говорится, что "каждый имеет право свободно определять язык, который считает родным, и выбирать язык общения, а также признавать себя двуязычным или многоязычным и изменять свои языковые предпочтения".

Cтатья 6 закона устанавливает, что государственным языком в Украине является украинский, который обязательно используется на всей территории страны во всех законодательных, исполнительных и судебных органах.

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Языком судопроизводства остается украинский. Но суды, где это возможно без дополнительных издержек для сторон и с согласия сторон, могут применять региональные языки.

Что касается образования, то статья 20 гласит, что ВУЗы могут создавать отдельные группы, где можно вести обучение на региональных языках.