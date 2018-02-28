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    В ЛНР осудили признание неконституционным закона о русском языке в Украине

    (обновлено: )26370
    Как заявили в ЛНР, "решение КС - политическое и совпадает с государственной политикой Киева по преследованию и искоренению всего русского".
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики осудили признание неконституционным закона о региональном статусе русского языка в Украине, передают РИА Новости.

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    Как заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, власти ЛНР считают, что Киев таким образом подыгрывает радикалам.

    "Решение КС — политическое и совпадает с государственной политикой Киева по преследованию и искоренению всего русского. Ровно четыре года назад уже была попытка отмены этого закона сразу после госпереворота, но тогда это решение было заветировано и.о. президента, сейчас же они нашли иной способ отменить этот закон. Следующим этапом будет усиление прессинга на русский язык и языки нацменьшинств и принятие одиозного закона о государственном языке, предусматривающего создание языковой полиции и уголовное преследование за призывы к двуязычию. Такие действия власти идут в конве радикалов и подыгрывают их идеологии", — сказал Мирошник.

    Конституционный суд Украины в среду признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.

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