"Надя, Вы филолог?". Языковой спор Савченко и Гончаренко в прямом эфире

Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко раскритиковал правку в законопроект о выборах, которая предусматривает замену слова "явка" на слово "прибуття". С ним категорически не согласилась внефракионный нардеп Надежда Савченко.

"Я конкретно цитирую правку. И каждый человек может сказать, это действительно очень важная правка или нет. Изменить в законе слово "явка" на "прибуття", а слово "неявка" — на "неприбуття". И это абсолютно бессмысленная правка", — заявил Гончаренко в эфире телеканала NEWSONE.

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"Да, это важная правка, — вмешалась Савченко. — Хотя бы грамотно законы нужно научиться писать. Это очень важная правка".

"А для чего она делается? Для того, чтобы во время заседания получить три минуты выступления, вопросы и так далее!" — парировал Гончаренко.

"Я просто хочу, чтобы украинцы поняли, что не все думают так, как думает Алексей. Мне очень жаль, что парламент малограмотный. Люди, которые еще не научились говорить на украинском, но уже разучились говорить на русском, начинают калькировать, обезьянничать российские слова в украинское законодательство. И это страшно. И явка, и прибытие — это очень важно", — подчеркнула Савченко.

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"Надя, Вы филолог,я так понимаю?" — вмешался Гончаренко и припомнил "закон имени Савченко", который предполагал считать один день пребывания в СИЗО за два.