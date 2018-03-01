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    "Надя, Вы филолог?". Языковой спор Савченко и Гончаренко в прямом эфире

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    Народный депутаты Алексей Гончаренко и Надежда Савченко в прямом эфире одного из телеканалов поспорили о целесообразности замены в законе о выборах слова "явка" на слово" прибуття".
    Канал на Youtube NEWSONE

    Народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко раскритиковал правку в законопроект о выборах, которая предусматривает замену слова "явка" на слово "прибуття". С ним категорически не согласилась внефракионный нардеп Надежда Савченко.

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    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Нардепы-полиглоты. Парасюк и Гончаренко "померились языками"

    "Я конкретно цитирую правку. И каждый человек может сказать, это действительно очень важная правка или нет. Изменить в законе слово "явка" на "прибуття", а слово "неявка" — на "неприбуття". И это абсолютно бессмысленная правка", — заявил Гончаренко в эфире телеканала NEWSONE

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    "Да, это важная правка, — вмешалась Савченко. — Хотя бы грамотно законы нужно научиться писать. Это очень важная правка".  

    "А для чего она делается? Для того, чтобы во время заседания получить три минуты выступления, вопросы и так далее!" — парировал Гончаренко. 

    "Я просто хочу, чтобы украинцы поняли, что не все думают так, как думает Алексей. Мне очень жаль, что парламент малограмотный. Люди, которые еще не научились говорить на украинском, но уже разучились говорить на русском, начинают калькировать, обезьянничать российские слова в украинское законодательство. И это страшно. И явка, и прибытие — это очень важно", — подчеркнула Савченко.  

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    "Надя, Вы филолог,я так понимаю?" — вмешался Гончаренко и припомнил "закон имени Савченко", который предполагал считать один день пребывания в СИЗО за два. 

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