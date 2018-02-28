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    КСУ объяснил, почему признал неконституционным закон о русском языке

    Тема:

    Инициатива Партии регионов о региональном статусе русского языка (8)

    (обновлено: )723313
    В решении отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.
    Конституционный суд Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. КС Украины признал неконституционным закон, дающий русскому языку статус регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия, говорится в решении, обнародованном в среду.

    КС Украины в среду признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу.

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    "Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта закона", — говорится в решении.

    В решении отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.

    Суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.

    В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После смены власти в Украине в 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

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