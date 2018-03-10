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    Конституционный суд Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 180
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    Флаг Венгрии
    Будапешт назвал решение КСУ по языку угрозой для венгерского меньшинства
    05:58 08.03.2018
    272Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
    Конституция Украины в дыму
    Новый глава КСУ согласен закрепить стремление в НАТО в Конституции Украины
    03:12 04.03.2018
    145
    Станислав Шевчук считает, что "Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений", при этом согласен на новые корректировки основного закона.
    Вадим Новинский
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде с нарушениями - Новинский
    19:02 03.03.2018
    241Политический кризис: страна в тупике
    признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
    Руслан Бортник об отмене языкового закона КСУ. Видео
    Бортник о законодательных кризисах из-за отмены "языкового закона" 
    05:58 03.03.2018
    922Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Политический эксперт Руслан Бортник напомнил, что закон об основах языковой политики 2012 года прекращал действие закона о языках в УССР 1989 года, в котором русский язык является официальным.
    Конституционный суд Украины
    КСУ займется депутатской неприкосновенностью
    20:14 02.03.2018
    106
    Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук отметил, что регламент КСУ принят 22 февраля, поэтому будут приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    В МИД Венгрии назвали решение КСУ по "языковому закону" брутальной атакой
    01:59 02.03.2018
    494Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
    Конституционный суд Украины
    КСУ объяснил, почему признал неконституционным закон о русском языке
    20:05 28.02.2018
    1069Закон о языке: КСУ создал прецедент
    В решении отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.
    Конституционный суд Украины
    КСУ вынес решение по закону о языковой политике Кивалова - Колесниченко
    12:56 28.02.2018
    2661Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок уже заявил, что закон признан неконституционным.
    Конституционный суд Украины
    Налогообложение пенсий признано неконституционным - решение КСУ
    12:28 28.02.2018
    1551Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Начиная с июля 2014 года, "лица, которые имеют право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере", - говорится в решении КСУ.
    Михаил Жернаков
    До и после. Эксперт об избрании главы КСУ
    14:13 23.02.2018
    85
    По мнению эксперта по вопросам судебной реформы, новый глава Конституционного суда - лучшая из всех возможных кандидатур.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1598
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Конституционный суд Украины
    У входа в Конституционный суд Украины взрывотехники ищут заложенный фугас
    09:10 02.02.2018
    198
    На место происшествия прибыли взрывотехники, спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, медики и полицейские. О заложенном боеприпасе стало известно со слов неизвестного мужчины.
    Конституционный суд Украины
    КСУ отменил запрет по голосовавшим за "диктаторские законы"
    15:12 21.12.2017
    199
    В Конституционном суде Украины отметили, что до сих пор четко не определено, какие законы являются "диктаторскими".
    Конституционный суд Украины
    Два авторитетных вуза Украины выступили против закона о декоммунизации
    02:43 23.11.2017
    1109Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Ученые из донецкого национального университета имени Василия Стуса считают, что закон о декоммунизации является нечетким, слишком широким по охвату и не соответствует принципу правовой определенности.
    Конституционный суд Украины
    Декоммунизация по-украински. Начинаются слушания Конституционного суда
    07:43 22.11.2017
    477Декоммунизация: Шухевич вместо Ватутина в Киеве
    Депутаты Рады от фракции "Оппозиционный блок" 31 мая обратились в Конституционный суд с просьбой признать антиконституционным закон о декоммунизации. Слушания начинаются в среду в 10:00.
    Конституционный суд Украины
    Полсотни нардепов обжаловали пенсионную реформу в Конституционном Суде
    17:55 10.11.2017
    696Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Депутаты Верховной Рады пытаются оспорить в Конституционном суде отмену пенсий за выслугу лет и некоторые другие положения реформы. По их мнению, неконституционными является уменьшение оценки одного года страхового стажа, который используется для исчисления пенсии.
    Конституционный суд Украины
    В КСУ поступили проекты об отмене депутатской неприкосновенности
    21:14 23.10.2017
    180
    В частности, в КСУ поступило обращение о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины в части отмены депутатской неприкосновенности.
    Конституционный суд Украины
    Пенсионную реформу обжалуют в Конституционном суде
    23:50 03.10.2017
    2192Пенсионная реформа: суть и скрытое
    В заявлении фракции "Батькивщина" говорится, что "пенсионная реформа от власти, принятая во вторник Верховной Радой, на самом деле является большим обманом за спиной народа".
    Конституционный суд Украины
    В Украине вступил в силу закон о Конституционном суде
    10:09 03.08.2017
    511
    В частности, закон регламентирует полномочия КСУ, среди которых - толкование Конституции Украины, определение соответствия Конституции актов, международных договоров; вопросов, которые выносятся на референдум.
    Здание Конституционного суда в Киеве
    Закон о КСУ: плюсы, минусы для граждан и Порошенко
    11:53 01.08.2017
    201
    В законе о Конституционном суде допущена ошибка, которая может привести к манипуляциям и негативным последствиям, подчеркнул политический эксперт Сергей Быков.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Конституционный суд Украины
    КСУ вынес решение по закону о языковой политике Кивалова - Колесниченко
    12:56 28.02.2018
    2661
    Конституционный суд Украины вынес решение по скандальному закону Кивалова-Колесниченко, однако не опубликовал его текст. Лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок уже заявил, что закон признан неконституционным.
    Порошенко на суде по делу госизмены Януковича
    Хроника 21 февраля: допрос Порошенко, невъездной Саакашвили, новый глава КС
    09:14 22.02.2018
    1598
    Накануне ЕС решил продлить санкции в отношении граждан России и Украины, при этом с Сергея Клюева сняли санкции Евросоюза, помимо этого вчера Кабмин одобрил повышение пенсий украинским военным, а Саакашвили запретили въезд в Украину на три года.
    Конституционный суд Украины
    Налогообложение пенсий признано неконституционным - решение КСУ
    12:28 28.02.2018
    1551
    Начиная с июля 2014 года, "лица, которые имеют право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере", - говорится в решении КСУ.
    Конституционный суд Украины
    КСУ объяснил, почему признал неконституционным закон о русском языке
    20:05 28.02.2018
    1069
    В решении отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.
    Руслан Бортник об отмене языкового закона КСУ. Видео
    Бортник о законодательных кризисах из-за отмены "языкового закона" 
    05:58 03.03.2018
    922
    Политический эксперт Руслан Бортник напомнил, что закон об основах языковой политики 2012 года прекращал действие закона о языках в УССР 1989 года, в котором русский язык является официальным.
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
    В МИД Венгрии назвали решение КСУ по "языковому закону" брутальной атакой
    01:59 02.03.2018
    494
    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что решение КСУ о признании неконституционным закона об основах языковой политики доказывает атаку на национальные меньшинства, проживающие в Украине.
    Флаг Венгрии
    Будапешт назвал решение КСУ по языку угрозой для венгерского меньшинства
    05:58 08.03.2018
    272
    Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
    Вадим Новинский
    Рада приняла закон об антикоррупционном суде с нарушениями - Новинский
    19:02 03.03.2018
    241
    признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
    Конституция Украины в дыму
    Новый глава КСУ согласен закрепить стремление в НАТО в Конституции Украины
    03:12 04.03.2018
    145
    Станислав Шевчук считает, что "Конституция должна быть стабильной и защищенной от постоянных изменений", при этом согласен на новые корректировки основного закона.
    Конституционный суд Украины
    КСУ займется депутатской неприкосновенностью
    20:14 02.03.2018
    106
    Председатель Конституционного суда Станислав Шевчук отметил, что регламент КСУ принят 22 февраля, поэтому будут приступить к формированию коллегии и рассматривать этот вопрос.
    Михаил Жернаков
    До и после. Эксперт об избрании главы КСУ
    14:13 23.02.2018
    85
    По мнению эксперта по вопросам судебной реформы, новый глава Конституционного суда - лучшая из всех возможных кандидатур.
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