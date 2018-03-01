Кивалов: Киев восстановил языковой закон УССР 1989 года

РИА Новости Украина

В среду, 28 февраля, Конституционный Суд признал неконституционным закон "Кивалова-Колесниченко", наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу.

В решении отмечается, что закон в 2012 году приняли с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия: без обсуждения во втором чтении, а депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.

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Отреагировал на вердикт Конституционного Суда и один из соавторов "языкового" закона Сергей Кивалов. Он обратил внимание на правовую коллизию, которая возникла в связи с отменой закона.

Как пишет Кивалов у себя в Facebook, с отменой документа языковое законодательство Украины автоматически вернулось к 1989 году, когда русский был языком межнационального общения.

Нардеп отмечает, так как Конституционный Суд пришел к выводу, что при принятии Закона "Об основах государственной языковой политики" имело место нарушение конституционной процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона, это существенно повлияло на окончательный результат принятия Закона. В свою очередь Закон "Об основах государственной языковой политики" в заключительных положениях устанавливает, что с даты вступления в силу утрачивает силу Закон УССР "О языках в Украинской ССР" 1989 года.

"Таким образом, после признания Закона "Об основах государственной языковой политики" таким, что не соответствует Конституции, будет действовать Закон "О языках в Украинской ССР" от 1989 года", — пишет Кивалов.

По его словам, положениями Закона от 1989 года предусмотрено, что языками межнационального общения являются украинский, русский и другие языки; гарантируется право пользоваться своим национальным языком; госслужащие должны владеть украинским, русским и в случае необходимости другим национальным языком. И самое главное, что акты органов высшей госвласти и управления принимаются на украинском языке, а публикуются на украинском и русском, а в свою очередь языком взаимодействия республиканских органов власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организация является русский язык.

"Остается риторический вопрос к борцам с законом "Кивалова-Колесниченко", а был ли смысл в этом политическом популизме? Или это лишь очередное проявление безграмотности и близорукости украинских политиков", — задается вопросом Кивалов.