Бортник: отмена языкового закона — безрассудное решение

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Решение об отмене закона об основах языковой политики (известном также как "языковой закон" Кивалова-Колесниченко) неминуемо приведёт к конфликтам внутри страны и осложнит и без того непростые отношения с соседями. Об этом в интервью РИА Новости Украина сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу.

"Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта закона", — говорится в решении КС.

Суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона Конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.

Представление в КС относительно закона Кивалова-Колесниченко было подано группой депутатов давно, почему решение принято только сейчас?

— Это вызвано несколькими факторами Прежде всего, начинается избирательная кампания, и гуманитарная проблематика будет ведущей. Поскольку решить острые социально-экономические вопросы власть не может, она будет отвлекать внимание, создавая политические конфликты на гуманитарном поле.

Дело ведь не только в отмене этого закона, сейчас возникнет вопрос принятия нового закона ("языкового" — Ред.). В Верховной Раде лежат пять законопроектов, все они могут вызвать сопротивление и конфликт. Причём, конфликт как внутренний, так и внешний…

Это будет длительная история. Язык, религия — все эти вопросы сейчас власть будет активно под выборы раскручивать для того, чтобы разделять общество, для того, чтобы манипулировать теми стереотипами, которые существуют в общественном пространстве.

Какие ещё факторы сыграли здесь свою роль?

— Это первая составляющая. Вторая заключается в том, что есть новый руководитель Конституционного суда — Шевчук, и есть новые судьи. В их числе, например, тот же Головатый, который является агрессивным противником закона (2012 года — Ред) и агрессивным сторонником такого подхода, как ассимиляция национальных меньшинств Украины.

Это тоже сыграло свою роль. Вот эти два фактора сегодня сложились, и мы имеем такое решение.

Решение абсолютно безрассудное, в нём нет необходимости. Это решение, безусловно, вызовет конфликт как внутри украинского общества, с теми же национальными меньшинствами, так и вне страны.

Будут и внешнеполитические последствия?

— Конечно. Я уверен, что правительства Венгрии, Румынии и других стран будут реагировать на это решение, я уверен, что негативной будет реакция международных организаций. Эти организации — Совет Европы, ОБСЕ — в 2014 году не допустили отмены этого закона.

А внутри страны… Теперь отменой закона создана такая юридически смешная ситуация. Я напомню, что закон 2012 года пришёл на замену и отменял закон о языках Украинской Советской Социалистической Республики 1989 года. Теперь, по логике, отмена закона 2012 года и всех его норм, отменяющих закон 1989 года, ведёт к номинальному восстановлению советского закона, где русский язык — это официальный язык межнационального общения в Украине.

Конечно, работать закон 1989 года не будет. Но коллизия создана, открыты ворота для масштабных политических спекуляций, для конфликтов в обществе и в парламенте. Потому что те пять законопроектов («языковых» — Ред.), которые внесены сегодня в Верховную Раду, по моему мнению, существенно, в той или иной мере ущемляют существующий на сегодня объем прав и свобод человека в Украине в части прав и свобод национальных меньшинств.

К чему это может привести?

— Вспомним ситуацию 2014 года, когда тема языка была одной из ключевых тем, которые подогревали сепаратизм и в Крыму, и в Донбассе — эту ситуацию кто-то пытается восстановить. У меня снова такое впечатление, что кто-то решил погреть руки, поджигая собственную страну. Кто-то решил погреться на этой теме в период выборов 2019 года.

К сожалению, какого-либо диалога ни с национальными меньшинствами, ни с экспертами в этой части не велось.

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Рассмотрение в Конституционном суде тоже было достаточно странным. Почему-то, несмотря на то, что я являюсь официальным соавтором, и есть еще соавторы от национальных меньшинств, наша позиция даже не запрашивалась в КС. Я считаю это неправильным, это элемент нарушения сбалансированного рассмотрения…

Надо отметить, что международные организации ещё до этого решения уже очень серьёзно критиковали языковые изменения в Украине. Резолюция Совета Европы, резолюция европейского союза, выводы Венецианской комиссии, выводы специальных органов Совета Европы и ОБСЕ — уже подчёркивали, что в Украине существуют факты, существуют процессы ограничения прав и свобод граждан, относящихся к языковым меньшинствам. Сейчас эта ситуация только усугубится.

Напомним, в Украине закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны, был принят в 2012 году. После смены власти в Украине в 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.